Breeders' Cup: El potro irlandés Auguste Rodin se consagra al ganar la Turf

El potro de origen irlandés Auguste Rodin, le pone la cereza al pastel en la Breeders' Cup Turf (G1), la carrera de mayor calidad de los catorce eventos de esta edición número 40 de las Copas de Criadores. El hijo del triplecoronado japonés Deep Impact se sobró en el recorrido de 2.400 metros en pista de grama, en lo que fue la escena de la octava carrera de este sábado 4 de noviembre en el hipódromo de Santa Anita.

De nuevo la yunta Ryan Moore-Aidan O'Brien, se impone ante los participantes que quedaron en competencia, después del retiro de Bolshoi Ballet. El tresañero, que lució los colores de la sociedad europea de Michael Tabor, Derrick Smith y John Magnier, aprovechó un pase por primera línea para asumir el mando de la competencia y soportar el ataque de Up To The Mar, el pensionado de Todd Pletcher que cayó fuerte en los tramos decisivos. Tercero fue el japonés Sharyar y cuarto Gold Phoenix.

Auguste Rodin gana en tiempo de 2:24.1 los 2.400 metros en el césped, de esta carrera que tuvo una bolsa de $4.000.000, de los cuales 2.080.000 dólares fueron para el propietario de este nieto de Galileo, ganador del Epsom Derby (G1), el Irish Derby (G1) y el Irish Champion Stakes (G1), tres carreras de mucho prestigio en Europa.