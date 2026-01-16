¡Duelo familiar!: Estas son las montas selectivas del sábado de los hermanos Ortiz

Suscríbete a nuestros canales

El hipódromo de Fair Grounds en New Orleans tiene la tarde del sábado 17 de enero del 2026, una programación de 13 carreras, donde cinco de ellas, serán Stakes y uno es clasificatorio para el Kentucky Derby del próximo mes de mayo y contarán con la presencia de los látigos puertorriqueños y hermanos, Irad y José Luis Ortiz.

Fair Grounds: Montas de los Hermanos Ortiz en los Stakes.

La primera prueba selectiva de la tarde, será el Duncan F Kenner Stakes en la séptima carrera, Mondogetsbuckets (KY) lo llevará Irad, y José a Heart Headed (KY).

Y el segundo Stakes del sábado en Fair Grounds será el Marie Krantz Memorial Stakes de $100.000, José Luis Ortiz montará al ejemplar Medoro, y su hermano estará en el sillín de Sweet Treasure.

Seguidamente, se correrá el Silverbulletday Stakes de $150.000, en distancia de 1.670 metros para potras de tres años, donde José Luis montará a Atropa. A continuación, en la 11 prueba del sábado, se correrá el Colonel E.R Bradley Stakes, con un premio de $100.000, donde José Luis Ortiz conducirá a Lagynos del trainer Steven Asmussen e Irad llevará las riendas de Cameo Performance, pensionado de Brendan Walsh.

Para cerrar, el último Stakes de la tarde en Fair Grounds, será el Lecomte Stakes GIII, donde los hermanos puertorriqueños, Moonlight, será montado por José Luis Ortiz, y para finalizar, Irad Ortiz Jr. estará en la silla de Just a Touch, la cual sirve como clasificatoria para el Kentucky Derby del 2026.