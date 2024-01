¡Candente! Estos son los participantes y sus puestos de partida en la Pegasus World Cup de 2024

Este domingo 21 de enero se efectuó el sorteo público de los puestos de partida para la gran carrera central del prestigioso Championship Meet de Gulfstream Park, la Pegasus World Cup de 2024, con $3 millones en premios, a disputarse el próximo sábado 27 de enero, sobre la arena y como la última prueba de un programa estelar de 13 competencias que incluye el Pegasus World Cup Turf Invitational de $1 millón y el Pegasus Filly and Mare Turf Invitational de $500,000.

La carrera es sobre distancia de 1.800 metros y por la cercanía de la primera curva con respecto al punto de partida, el sorteo de los puestos de salida cobra importancia. El gran favorito según el Morning Line es el ganador del Preakness Stakes de 2023, National Treasure, cotizado 9/5 y al que le ha tocado en suerte el puesto de pista número 7, a lo cual su entrenador Bob Baffert comenta:“Estoy muy contento con el puesto 7”, dijo Baffert por teléfono desde California minutos después del sorteo. “El que no quieres ahí, en Gulfstream Park es el 12. Incluso desde un buen puesto, hay que tener mucha suerte en esa primera curva. Todavía hay que correr la carrera, pero el (7) es un buen puesto de salida”. Baffert ha designado a Flavien Prat como el jockey con el que buscará ganar por tercera vez en el Pegasus World Cup Invitational, antes lo hizo con Arrogate en 2017 y con Mucho Gusto en 2020.

Por su parte el líder actual de la estadística de entrenadores en Gulfstream Park, Sapphie Joseph Jr., vivió una jornada agridulce en el sorteo, ya que estaba todo sonrisas después de que O'Connor obtuviera el puesto 2, pero su sonrisa se desvaneció después de que su segundo participante en el evento de Grado 1, Skippylongstocking, sacara el temido puesto 12. Joseph experimentó una decepción similar hace un año cuando a O'Connor se le asignó el puesto 12 para el Pegasus de 2023. Joseph Jr. declara: "No podemos controlar el sorteo, el puesto es el que es. Cuando O'Connor sacó el 2 me sentí aliviado, y luego Skippy obtuvo el 12. Te duele por un momento, luego sigues adelante. No quieres que te toque el puesto 12, pero creo que todo tiene una razón”. Sapphie Joseph Jr. no descartó la posibilidad de retirar a Skippylongstocking de la Pegasus para llevarlo a correr en la Saudi Cup de Arabia.

Il Miracolo, el pupilo del trainer venezolano Antonio Sano que conducirá Javier Castellano, saldrá por el puesto de pista 10, mientras que Señor Buscador, ejemplar que entrena Todd Fincher y conducirá el venezolano Junior Alvarado, arrancará de la casilla número 6 en el starting gate.