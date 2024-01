White Abarrio estrena nuevo propietario en la Saudi Cup

El príncipe Faisal Bin Khaled Bin Abdul Aziz Al Saud compró una participación en el ganador de la Breeders’ Cup Classic, White Abarrio, como parte de una nueva asociación con C2 Racing Stable, según el propietario y gerente de carreras de C2 Racing, Mark Cornett. White Abarrio hará su prueba de apertura del año en la Saudi Cup de $20 millones el 24 de febrero.

"Hemos vendido un porcentaje de White Abarrio al Príncipe Faisal y esperamos una larga y agradable asociación con él tanto a nivel internacional, en Arabia Saudita como en Estados Unidos", explicó Cornett. “Aún poseemos la participación mayoritaria en el caballo, más del 50 por ciento. Correrá con los colores del Príncipe Faisal, lo representará en la Saudi Cup, y si el caballo sale de la carrera de la manera correcta, probablemente buscaremos correr en la Copa Mundial de Dubai, después de eso, regresará a Nueva York, se preparará para la Met Mile, el encuentro de Saratoga, el Whitney y la Breeders’ Cup”.



Cornett afirmó que White Abarrio, que trabajó 800 metros en 47,60 segundos el viernes 12 de enero en Santa Anita Park, permanecerá con Dutrow durante toda su campaña de 2024.

A White Abarrio se le considera uno de los principales candidatos a Premio Eclipse como Caballo del Año 2023 junto a Cody's Wish. White Abarrio comenzó su carrera en el sur de Florida con el entrenador Saffie Joseph Jr. y fue transferido al establo del entrenador Rick Dutrow la primavera pasada, justo antes de terminar en tercer lugar detrás de Cody's Wish en la Met Mile.

Dutrow, por su parte, declara: “White Abarrio continuará trabajando en Santa Anita antes de partir hacia Arabia Saudita. Estamos tan emocionados como podemos estar por ir a Arabia Saudita, me encanta la idea de competir por tanto dinero. Intentar conquistar una gran carrera en otro país es emocionante”.

El príncipe Faisal Bin Khaled Bin Abdul Aziz Al Saud fue propietario de Mishriff, el ganador de la Saudi Cup del año 2021.