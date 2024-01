El nuevo prospecto de Bob Baffert que impresiona en California

No podrían ser más auspiciosos los inicios de campaña para la potrillada nacida en 2021 que cumple entrenamiento en el establo del legendario entrenador Bob Baffert, radicado en California y ganador de más de 3.360 carreras con una producción monetaria que sobrepasa los 350 millones de dólares.

Baffert ganó el Starlet Stakes (G2) del 9 de diciembre de 2023 con la potranca Nothing Like You (Malibu Moon), su potro Wynstock (Solomini) fue ganador del Los Alamitos Futurity (G2) el 16 de diciembre pasado, el 29 de diciembre le debuta ganando al galope la potranca Kinza (Carpe Diem), el primero de enero gana luego de dos segundos lugares Imagination (Into Mischief) y también el primer día del año se impone Elegant (Omaha Beach) en un Maiden Special Weight.

Este sábado 20 de enero debutó en Santa Anita Park el potro Maymun (Frosted), ejemplar propiedad del Zedan Racing Stable que tuvo en la subasta de septiembre en Ocala como potro en entrenamiento, un costo de $900.000, que el potro ha justificado plenamente al impresionar en el debut con victoria por vía de galope y en un impresionante registro de 1.15.2 para la distancia de 1.300 metros sobre arena.

La expectativa crece ya que a partir de esta semana, los potros que quieran participar en el Kentucky Derby deberán ser transferidos de la cuadra de Bob Baffert, entrenador sobre el cual pesa aún una prohibición para inscribir ejemplares en el hipódromo de Churchill Downs, escenario sempiterno de la gran carrera de las rosas, cuya edición N°150, se efectuará el 4 de mayo próximo en ese circuito hípico.