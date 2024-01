Se suspenden las carreras del sábado en estos cinco hipódromos de Estados Unidos

Ahora son cinco los hipódromos norteamericanos que han suspendido sus carreras en vivo programadas para este sábado 20 de enero, cuando en la mañana del sábado la New York Racing Association (NYRA) hace el anuncio de que se suspende el programa de carreras pautado para el hipódromo de Aqueduct, así como también los ejercicios matutinos en los hipódromos de New York.

El hipódromo de Aqueduct, también conocido como "The Big A" ha anunciado adicionalmente, que el acumulado en el Pick Six, que no pudo ser acertado por ningún apostador el día viernes, queda sumado a lo que se juegue por ese concepto el día domingo 21 de enero de 2024, si el clima lo permite.

Para este sábado 20 de enero son ahora cinco los hipódromos que suspenden sus actividades hípicas por el fuerte invierno en el norte, ya que otros cuatro hipódromos de Estados Unidos anunciaron la suspensión de carreras desde el día viernes. Ellos son: Oaklawn Park en Arkansas, Hollywood Casino At Charles Town Races, en West Virginia, Laurel Park en Maryland, y Turfway Park en Kentucky, que no presentarán carreras en vivo este sábado 20 de enero.

El hipódromo de Oaklawn Park anuncia que espera reiniciar las carreras en vivo el próximo viernes 26 de enero. El Southwest Stakes se reprogramará para el día 3 de febrero y los Stakes suspendidos de esta semana se correrán el sábado 27 de enero.

Las bajas temperaturas, las nevadas y las tormentas invernales se han incrementado particularmente en la zona del Atlántico Medio durante esta semana, lo que causa que desde el 14 de enero de 2024, se han suspendido programas de carreras en Oaklawn Park, Sam Houston Race Park, Parx Racing, Mahoning Valley Race Course, Loisiana Downs, Turfway Park, Penn National, Charles Town, Laurel Park y este sábado se suma el hipódromo de Aqueduct.