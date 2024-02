Bentornato va rumbo a su primera carrera como tresañero en este país

Este martes 13 de febrero del 2024, se dio a conocer que el ejemplar Bentornato, iba rumbo a tomar un viaje para Arabia Saudita, con el fin de participar en la jornada de clásicos de la Saudi Cup que se va a realizar entre el 23 y 24 y defebrero del presente 2024, donde también se va a correr la prueba del hipismo mundial con el premio más grande de todos, con $20 millones a repartir entre los ganadores.

El ejemplar que es entrenado por el venezolano José Francisco D’Angelo, es uno de los purasangres que fueron invitados a participar en una de las pruebas para los tresañeros en el hipódromo King Abdulazis de Arabai Saudí, dentro de la Saudi Cup. Así lo dio a conocer el periodista Juan Carlos Feijo, en la cuenta del portal @Hipismo.net de la red X.

El producto nacido del semental Valiant Minister en Her Special Way por Put It Back, tiene una campaña de cuatro victorias en cinco presentaciones, todas en el 2023 como potro de dos años, va rumbo a su primera participación como tresañero.

Tres de los cuatro triunfos que consiguió Bentornato fueron en pruebas selectivas, donde comenzó con el Proud Man Stakes, para luego ganar en el Fager Stakes, y el Affirmed Stakes, todos en el hipódromo de Gulfstream Park.

Antes de viajar, el ejemplar hizo un trabajo en la pista el pasado sábado 10 de febrero, donde hizo el mejor tiempo de todos los ajustes, al dejar 61,4 en cinco furlones o 1.000 metros, según información del portal hípico, equibase.com