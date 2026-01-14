¡Atentos, muy atentos! Este ejemplar quedó listo para repetir en la California Cup Sprint

Suscríbete a nuestros canales

Este fin de semana el hipódromo de Santa Anita Park, donde se compite en el tradicional Classic Meet, que tiene una duración de 46 días, incluyó este fin de semana la serie de la California Cup, con un total de cinco carreras Stakes que se diputan este sábado 17 de los corrientes.

Santa Anita Park: Big City Lights listo para repetir en la California Cup Sprint

Los mejores purasangres criados o engendrados en California estarán en exhibición este sábado, ya que competirán en esas competencias dentro de una jornada de nueve carreras.



Entre los cabezas de cartel del programa se encuentran, el ganador selectivo Big City Lights, buscará repetir en el Don Valpredo California Cup Sprint, de $125,000 en seis furlongs (1.200 mmetros). Big City Lights, entrenado por Richard Mandella, dominó la edición del año pasado con una victoria por 7 cuerpos. Dos carreras atrás, Big City Lights, un caballo experimentado hijo de Mr. Big, que participó en la Breeders' Cup Sprint en Del Mar y terminó fuera de la llegada.

Como serias amenazas para Big City Lights están el veloz Man O Rose, ganador de tres stakes consecutivos contra caballos californianos para el entrenador Jeff Mullins; Speedy Wilson, que fue tercero en el Malibu Stakes G1 el día inaugural para el entrenador Phil D'Amato; y Book Smart para el entrenador Bob Hess Jr.



La Don Valpredo California Cup Sprint será la segunda carrera aproximadamente a la 5:00 p.m. (Hora de Venezuela), 1:00 p.m. (Hora del Pacífico). Esta prueba contará con la siguiente nómina.