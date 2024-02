Aquí el Best Bet y los Tips para el Pick Six de Gulfstream Park 07-02-2024

Regresa la acción al principal circuito hípico del estado de Florida con el Championship Meet este miércoles 7 de febrero, ocasión para la cual se programaron nueve competencias, con cuatro pruebas sobre pista sintética o tapeta, tres eventos sobre superficie de grama y dos carreras en la pista principal de arena.

La prueba de mayor premiación será la octava en el orden, un Allowance Optional Claiming de $91.000 en 1.000 metros sobre el césped para ejemplares de 3 años ganadores de una carrera.

El popular juego de Pick Six, denominado en Gulfstream Park como Rainbow Six, dará inicio a la altura de la cuarta carrera del programa.

Aquí detallamos nuestros seleccionados para las seis carreras válidas para el Pick Six de este miércoles 7 de febrero en Gulfstream Park.

Cuarta Carrera. 3 Get The Candy. Está muy cerca de una victoria y buscaron a Irad Ortiz Jr. 4 Magic Moonstar. Baja de agrupación y Gaffalione no se baja. 1 Diva Ready. Ha corrido contra ejemplares superiores, puede atropellar con éxito al final.

Quinta Carrera. 3 Three Zero. Lo hizo bien en velocidad en New York, luce. 4 Vamos Viejo. Baja de grupo e Irad Ortiz Jr. insiste en la monta. 1 Austonian. Va bien montado y tiene actuaciones que lo acreditan.

Sexta Carrera. 5 Hay Hay Paula. De riguroso turno en el grupo y le montan al Eclipse Award. 3 Byzymaline. No llegó lejos en su reaparecida en Gulfstream Park con Sáez, ojo. 4 Latin Nikkita. Si dejan a Paco solo en los parciales, no lo van a encontrar cuando lo busquen.

Séptima Carrera. 5 Avant Glory. Tiene calidad, regresa a la arena y con Luis Sáez. 7 Absolut Grit. Reaparece con la monta de Ortiz Jr. y se ha medido a grupos selectivos.

Octava Carrera. 3 Valiant Force. Ganador Clásico de Grado en Ascot. Le dan la responsabilidad a Irad Ortiz Jr. Pase lo que pase, hay que respetarlo. Correrá como nuestro Best Bet del miércoles en Gulfstream Park.

Novena Carrera. 2 Swaggish. Lo hizo bien con Junior y ahora tiene 100 metros más para atropellar. 4 Gepard Es veloz y puede crecerse. 6 Allen Diggs. Todas las pelea y si se descuidan los sorprende.

En Resumen, esta es la combinación recomendada para el miércoles 7 de febrero en Gulfstream Park:

4a) 1-3-4

5a) 1-3-4

6a) 3-4-5

7a) 5-7

8a) 3

9a) 2-4-6