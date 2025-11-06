¡El debut más esperado! Jalen Green se uniformará con los Suns para el duelo ante Clippers

Suscríbete a nuestros canales

Los Phoenix Suns han anunciado que el esperado debut de su nueva adquisición estelar, Jalen Green, tendrá lugar esta noche en el PHX Arena, cuando el equipo se enfrente a sus rivales de división, Los Ángeles Clippers.

El joven y dinámico escolta estaba programado para ser una de las piezas angulares de la rotación ofensiva de los Suns esta temporada, pero una persistente distensión en el tendón de la corva (hamstring) lo mantuvo al margen desde el inicio del campamento de entrenamiento.

Después de semanas de una rigurosa rehabilitación y un cuidadoso proceso de reincorporación, el equipo médico ha dado luz verde para que Green se vista de corto y debute en la temporada 2025-2026.

El Retorno Tras la Lesión: Manejo Cauteloso

La lesión de Green, una distensión de grado leve que se originó a finales de septiembre, requirió un manejo extremadamente cauteloso por parte del cuerpo médico y técnico de los Suns. La naturaleza de las lesiones en el tendón de la corva en atletas jóvenes y explosivos exige prudencia para evitar recaídas que puedan comprometer el resto de la temporada.

"Hemos sido muy pacientes con Jalen," comentó el Gerente General, James Jones, en un comunicado reciente. "Su salud a largo plazo es nuestra prioridad absoluta. Él ha trabajado incansablemente en la rehabilitación, demostrando una madurez que va más allá de su edad. Estamos emocionados de verlo finalmente en la cancha y que pueda aportar la chispa que sabemos que tiene."

El entrenador Frank Vogel confirmó que la incorporación de Green se realizará de forma gradual. Es probable que el escolta esté sujeto a una restricción de minutos en sus primeros partidos para asegurar que su transición a la intensidad de la competición de la NBA sea lo más segura posible.

Una Adición Explosiva para la Ofensiva

La llegada de Jalen Green a Phoenix fue uno de los movimientos más comentados de la temporada baja, prometiendo inyectar una dosis significativa de velocidad, atletismo y capacidad de anotación perimetral al equipo. Antes de la lesión, se esperaba que Green formara un formidable dúo de backcourt con Devin Booker, creando una de las parejas de escoltas más explosivas de la liga.

Su habilidad para penetrar, su alcance de tiro de tres puntos y su espectacularidad en la transición son exactamente lo que los Suns necesitan para mantener el ritmo ofensivo contra equipos de élite en la Conferencia Oeste.

El debut de Green llega en un momento crucial para los Suns, que buscan estabilizar su rendimiento en las primeras semanas de la temporada. Enfrentarse hoy a los Clippers, un equipo que ha demostrado ser un contendiente serio, proporciona el escenario perfecto para un debut de alto impacto.