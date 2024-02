Así van los potros tresañeros en los puntos clasificatorios al Kentucky Derby

La clasificación al Kentucky Derby de 2024 tiene, desde esta semana, cinco nuevos nombres entre los 10 primeros, después de los cuatro clásicos de Grado 3 escenificados el fin de semana pasado que ofrecieron 20 puntos a los ganadores en cada evento.

Fierceness y Track Phantom retuvieron los dos primeros lugares, con Mystik Dan, Hades y Uncle Heavy en los siguientes tres puestos, después de ganar el Southwest S. (G3), Holy Bull S. (G3) y Withers S. (G3), respectivamente.

Mystik Dan ya había obtenido 1 punto por su quinto lugar en el Smarty Jones S., por lo que ahora asciende al tercer lugar con 21 puntos. Hades y Uncle Heavy llegaron al tablero de clasificación por primera vez con 20 puntos cada uno.

Just Steel pasó de la casilla N°17 a la N°9 después de terminar segundo en el Southwest Stakes y El Grande O subió del N°21 al 10° después de arribar segundo en el Withers S. Domestic Product, segundo en el Holy Bull (G3), no tenía puntos anteriormente y ahora ocupa el puesto 17° en la clasificación.

La cuarta carrera de puntos del fin de semana fue el Robert B. Lewis (G3) en Santa Anita Park, donde Bob Baffert cuenta con los dos primeros clasificados en Nysos y Wine Me Up. Sus caballos no son elegibles para los puntos del Kentucky Derby debido a la suspensión actual por parte de Churchill Downs Inc.



Este fin de semana trae solo una carrera selectiva de puntos, el Sam F. Davis (G3) en Tampa Bay Downs. Están programados dos stakes con puntuación para el siguiente fin de semana, el Risen Star (G2) en Fair Grounds el 17 de febrero, primera carrera que ofrecerá 50 puntos al ganador, y el Sunland Derby (G3) el 18 de febrero. ofreciendo 20 puntos al triunfador del evento.

Estamos a menos de tres meses de la disputa de la Edición N°150 del Kentucky Derby, primera de la Triple Corona Norteamericana, prevista para el 4 de mayo de 2024 en Churchill Downs.