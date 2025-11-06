Exjugador del FC Barcelona embaraza a una influencer y luego la abandona

Suscríbete a nuestros canales

El futbolista neerlandés, Memphis Depay, que en su tiempo defendió los colores del FC Barcelona, se ve ahora envuelto en un escándalo nuevamente, pero, en esta oportunidad lleva un bebé de por medio.

De acuerdo a los reportes de medios de comunicación, una influencer brasileña asegura que Depay la dejó embarazada y luego simplemente la ignoró.

La modelo e influencer en cuestión es Lary Simoes, quien afirmó que la relación comenzó en febrero de este año, pero que el contacto se rompió apenas un mes después de comunicar que esperaba un bebé.

La versión de la influencer sobre el exjugador del FC Barcelona

Según Simoes, tras anunciar el embarazo, Depay desapareció. “Es cierto, me está ignorando. Hasta ahora, ni siquiera un abogado para abordar cualquier duda o problema que pueda tener. Nada”, declaró la influencer.

Ella sostiene que tienen fotos juntos, imágenes de una camiseta autografiada por el futbolista y un test de embarazo que confirma la noticia.

¿Qué ha dicho el futbolista?

Por su parte, Depay no había emitido un comunicado oficial al momento de la publicación. No obstante, se filtró que sí habría retomado contacto con Simoes tras el escándalo mediático.

“Memphis ya se ha puesto en contacto y vamos a intentar resolverlo de la mejor manera. Hay situaciones (…) cada ser humano tiene formas diferentes de reaccionar y lidiar con ellas”, comentó la influencer al respecto.

Lo irónico del caso es que, Memphis no usa su apellido en su camiseta, pues, su padre lo abandonó a los cuatro años, por lo que el futbolista nunca lo perdonó.