Liga MX: ¿Y los referentes? Estos son los representantes de México en Europa

La Liga MX ha tenido un bajón considerable en cuanto a talento de exportación, los jugadores que se han desarrollado en los últimos años no han tenido el nivel suficiente para jugar en equipos de Europa y con eso en mente ha bajado la cantidad de jugadores del tri en las 8 mejores ligas del fútbol europeo. Además, la llegada de grandes leyendas en el Torneo Clausura 2024 de la Liga MX vuelve a dejar en manifiesto esta tendencia.

Son pocos los jugadores mexicanos que aún se mantienen jugando al más alto nivel dentro de las mejores ligas de Europa, pero tampoco están en clubes determinantes, solamente Santiago Giménez, Hirving 'Chuky' Lozano y Edson Álvarez pueden competir al más alto nivel.

Estos son los jugadores mexicanos que actualmente están en las mejores ligas del mundo

- Edson Álvarez - West Ham de Inglaterra

- Raúl Jiménez - Fulham de Inglaterra

- Johan Vásquez - Génova de Italia

- Guillermo Ochoa - Salernitana de Italia

- César Montes - Almería de España

- Julián Araujo - Las Palmas de España

- Santiago Giménez - Feyenoord de Países Bajos

- Hriving 'Chuky' Lozano - PSV Eindhoven de Países Bajos

Solo hay 8 jugadores mexicanos en las mejores ligas de Europa, sin embargo, no están en equipos top 5 de sus respectivas competiciones y eso le resta importancia a los jugadores. Por otra parte, las últimas actuaciones de la Selección de México no ha logrado sorprender al mundo del futbol y por ende la Liga MX no ha logrado tener la repercusión que merecería.

La MLS también se ha mostrado partidario de fichar a los jóvenes jugadores mexicanos para mejorar su competición, esto les resta protagonismo en el viejo continente, ya que las grandes ligas no se fijan en el fútbol de los Estados Unidos tanto como ellos quisieran y eso le afecta de manera directa al jugador mexicano que está en suelo americano.

El último ejemplo fue la contratación de Los Ángeles FC por el mexicano Omar Campos, uno de los talentos más impresionantes de Santos Laguna en los últimos años. El jugador rechazó el FC Barcelona y decidió ir a los Estados Unidos para seguir su preparación como futbolista para luego dar el salto a Europa.