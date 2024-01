Liga MX: ¿Sin memoria? Ya comenzaron las criticas para el entrenador de Club América

Club América es uno de los equipos más grandes de México y de la Liga MX y del continente americano, no solo se ha caracterizado por tener grandes figuras, también ha logrado tener un gran respeto internacional a lo largo de su trayectoria. Con eso en mente, la afición americanista, que no tiene memoria (como ninguna en el fútbol) le envió un fuerte recado al entrenador André Jardine por el mal juego de las Águilas vs Necaxa en la última jornada.

Necaxa vs América por la Jornada 3 del Torneo Clausura 2024 de la Liga MX terminó en un amargo 0-0, con eso en mente la afición no dudó en señalar el principal responsable del equipo, a quien se le pide tener grandes resultados positivos partido a partido, de lo contrario lloverán las críticas. Las principales quejas de la afición pasaron por la alineación, además del planteamiento, donde no se vio un equipo competitivo.

Club América como el Real Madrid es un equipo que debe ganar partido a partido y cada vez que no se logra un resultado la afición busca un responsable. Sin embargo, esta decisión de hacer rotaciones seguramente tiene mucho que ver con la gran cantidad de partidos que aún quedan por venir y a la visita complicada vs FC Juárez y luego al duelo contra Rayados de Monterrey, donde deberá poner toda la carne en el asador.

América por ahora se mantiene en la segunda posición del Torneo Clausura 2024 con 10 puntos, empatado con Monterrey que lleva una dinámica muy parecida a la de las Águilas del América.