Liga MX: ¡Polémica entrevista! Esto se dijeron Javier "Chicharito" Hernández y David Faitelsón

El recién presentado jugador de Chivas de Guadalajara y goleador histórico de la Selección Mexicana de Fútbol, Javier “Chicharito” Hernández, sostuvo un acalorado encuentro con el periodista tapatío y duro crítico del balompié de su país David Faitelsón.

En una entrevista para TUDN, el comunicador social abordó temas relacionados con la vida personal del delantero de 35 años, así como de actividades extra cancha.

“¿Qué le dirías a los detractores?, yo he sido fuerte en esta crítica de que has perdido la concentración, de que estás más preocupado por temas de streaming, de youtuber, (Diego) Dreyfus te cambió el pensamiento, de la indisciplina en la selección mexicana, que te costó un veto, que las cosas hay que decir las cosas como son”, inició cuestionando el controversial periodista.

No obstante, la reflexión realizada por el jugador quedó marcada en los aficionados, que no dudaron en demostrar su respaldo en redes sociales.

“No es distracción David, somos seres humanos (…) Cuando aceptas que todos tenemos nuestros recovecos, todos, Cristiano y Messi incluidos (…) Desde que empecé, todo lo que a la gente le ha molestado, es porque estoy dispuesto a vivir la vida, de adentro para afuera”, aventuró el máximo goleador de la selección mexicana.

“Es la maravilla de la vida, siempre es más fácil verte en el espejo y ver lo que te gusta, pero ¿ver lo que no te gusta?, porque eso es lo que pasa, que muchos haters sí tienen razón, no soy el mejor, es una realidad, eso no quita lo demás”, prosiguió el jugador tapatío.

En este sentido, el futbolista aseguró no presta atención a las críticas. “Que me digan ‘oye, sobrevalorada tu carrera’, yo hice la carrera, es como ‘¡ah, si eso piensas pues chido! Yo sé lo que cuesta, ya hasta lo agarro de broma”, agregó.

Pero, antes del cierre de su intervención, el exdelantero de LA Galaxy externó su preocupación de cómo los medios deportivos también favorecen que existan estos diálogos que demeritan la carrera de cualquier jugador.