Liga MX: Chivas de Guadalajara descarta este fichaje para el Torneo Clausura 2024

Chivas de Guadalajara es uno de los clubes más populares de la Liga MX, su afición es de las más entregadas en México y su equipos está en su totalidad plagado de jugadores nacionales, no cuentan con extranjeros como regla antigua de la institución. Con eso en mente el inicio del año no ha sido el ideal con 2 empates y 1 derrota en sus primeros 3 encuentros, aún así el presidente de la institución Amaury Vergara descartó nuevas contrataciones.

Desde que comenzaron los rumores del fichaje de Javier 'Chicharito' Hernández con Chivas de Guadalajara, automáticamente empezó a sonar la llegada de Carlos Vela, otro de los grandes representantes del mundo chivas en el fútbol a nivel mundial, con grandes números y partidos en Real Sociedad, Arsenal, entre otros. Sin embargo, Amaury Vergara en una pequeña entrevista rechazó su contratación y anunció que la plantilla está cerrada.

Amaury Vergara sobre el plantel del Torneo Clausura 2024 y sobre la posible llegada de Carlos Vela a TUDN... "Sé a qué fichaje te refieres, no es uno que estemos buscando (Vela), es un gran jugador, aquí es su casa, hemos estado en contacto en otros momentos, pero por el momento, el plantel está completo, por el momento celebramos un gran fichaje y no es necesario de momento".

Chivas de Guadalajara no espera contar con Carlos Vela que aún no tiene club al finalizar contrato con Los Ángeles FC y continua sondeando posibilidades de volver a Europa o continuar su carrera en los Estados Unidos. Por otra parte, Amaury Vergara resaltó que no tendrán jugadores nacionalizados en Chivas, al menos en su gestión no va a ocurrir... "Por lo menos en mi gestión, no va a ocurrir, no habrá naturalizados para Chivas, respetaremos los estatutos, parte del acuerdo para que los socios trajeran a mi padre como el nuevo dueño es que mi padre respetara los estatutos, lo que sí es que en los últimos años se ha abierto la posibilidad de más mexicanos en el mundo, hemos puesto atención para encontrar talento dondequiera que esté, vendrán mexicanos con una parte de su cultura diferente, para aportar al vestidor, pero no habrá naturalizados".