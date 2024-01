¡Insólito! El “Piojo” Herrera estuvo cerca de llegar a los golpes con la directiva del Cruz Azul (+Video)

El pasado martes 30 de enero se celebró el comienzo de la cuarta jornada del Torneo Clausura 2024 de la Liga MX. Ocho equipos protagonizaron la primera acción entre semana de la temporada en el fútbol mexicano, mientras otros cuatro tienen pautado sus enfrentamientos de la cuarta fecha para este miércoles 31 de enero.

Uno de esos partidos fue el de Cruz Azul vs. Xolos de Tijuana, el cual fue el encargado de abrir el telón de la jornada el pasado martes. La “Máquina Cementera” recibió a la “Jauría” en el Estadio Ciudad de los Deportes de la Ciudad de México, recinto en el que el combinado local obtuvo una peleada victoria 1-0 ante el equipo del estratega Miguel Herrera.

De esta manera, el Cruz Azul consiguió su segunda victoria de manera consecutiva, resultado que los catapultó hasta la quinta posición del campeonato liguero con un total de siete puntos y un récord de dos victorias, un empate y una derrota.

Sin embargo, el presente del combinado de Tijuana es totalmente distinto al del conjunto de la capital mexicana. Los Xolos descendieron hasta la décimo cuarta posición (14°) de la tabla, luego de consumar su segunda derrota en el inicio de la temporada en el Estadio Ciudad de los Deportes. El combinado rojinegro tiene un récord de dos empates y dos derrotas, siendo uno de los cinco equipos que no ha conocido la victoria en el Clausura 2024.

Encontronazo luego del partido

Iván Alonso, director deportivo de Cruz Azul y Miguel Herrera, director técnico de Tijuana, tuvieron una discusión muy fuerte en los túneles del recinto capitalino luego de finalizado el encuentro.

Los hechos se dieron después de la conferencia del 'Piojo' Herrera, cuando Alonso se lo encontró en uno de los pasillos del recinto. El uruguayo comenzó a reclamarle al mexicano por las declaraciones que hizo en Caliente TV, donde señaló que Iván 'engañaba a directivos', acto que 'calentó' los ánimos de Alonso y por eso fue a recriminarle.

"No tienes memoria, no me faltes al respeto. A mí no me conoces", fueron los gritos de Iván Alonso contra el 'Piojo' Herrera en los pasillos del Estadio Ciudad de los Deportes. Por otro lado, el 'Piojo' Herrera, repitió en varias ocasiones que no le había faltado al respeto e incluso en repetidas veces le comentó "vamos a hablar" a Iván Alonso, quien lo invitó a pasar al vestidor de Cruz Azul, sin que el entrenador de Tijuana tuviera una reacción sobre dicha propuesta del directivo de La Máquina.

El 'Piojo' Herrera salió del inmueble sin dar declaraciones posteriores al incidente, pero Iván Alonso, quien abandonó el terreno de juego acompañado de Mathias Cardaccio, director de futbol de Cruz Azul, se limitó a decir: "No pasa nada. No voy a dejar que me falten al respeto, a mi entrenador, ni a nadie del equipo".