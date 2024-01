Liga MX: Esta es la posible alineación del Cruz Azul ante los Xolos de Tijuana

Este martes 30 de enero se celebrará el comienzo de la cuarta jornada del Torneo Clausura 2024 de la Liga MX. El Estadio Ciudad de los Deportes de la Ciudad de México, será el recinto encargado de albergar el primer encuentro de la fecha, en el que el Cruz Azul recibirá a los Xolos de Tijuana en búsqueda de su segunda victoria consecutiva en el comienzo de la temporada.

El compromiso inicial será entre dos clubes necesitados de victorias, puesto que el conjunto de la ciudad de Tijuana no conoce lo que es la victoria en las primeras tres jornadas de la máxima división del fútbol mexicano, luego de que igualara 1-1 ante las Chivas de Guadalajara en la pasada jornada del campeonato liguero.

De igual manera, la “máquina cementera” se ubica en la novena posición de la tabla con cuatro puntos en las primeras tres jornadas del certamen. Los dirigidos por Martín Anselmi vienen de conseguir su primera victoria de la temporada la pasada jornada ante el Mazatlán, luego de que Gabriel Fernández y Ángel Sepúlveda escribieran sus nombres en el marcador para colocar el 2-1 definitivo.

Posible alineación del Cruz Azul

El combinado capitalino quiere comenzar a enganchar una seguidilla de resultados positivos en la máxima división del fútbol mexicano, por lo que es probable que el once titular no sufra muchos cambios respecto a ese último juego. Es posible Anselmi apliqué ese principio que dice “equipo que gana no se toca”.

Portero: Kevin Mier

Defensas: Ignacio Rivero, Willer Ditta, Gonzalo Piovi, Lorenzo Faravelli

Centrocampistas: Carlos Rotondi, Carlos Rodríguez; Rodrigo Huescas

Atacantes: Uriel Antuna, Ángel Sepúlveda y Gabriel “Toro” Fernández

El duelo entre la Máquina y la Jauría se disputará este martes 30 de enero en el Estadio Ciudad de los Deportes de la Ciudad de México. El encuentro tendrá su puntapié inicial a las 21:00 hora de Venezuela y a las 19:00 hora de la CDMX.