Esto dijo "El Piojo" Miguel Herrera sobre la tradición de Chivas y jugar con mexicanos

Las Chivas de Guadalajara son un conjunto histórico del fútbol mexicano. Señalados por su sentimiento nacionalista de jugar con futbolista tapatios. Y es que durante su presentación Javier “Chicharito” Hernández señaló que el Rebaño Sagrado era el “único equipo con huevos” justo por esa misma tradición.

Sin embargo, otros no piensan de la misma manera. Este es el caso del entrenador de los Xolos de Tijuana, Miguel “El Piojo” Herrera, quien criticó fuertemente la contratación del mexicoamericano Cade Cowell por parte del conjunto rojiblanco.

Durante una entrevista para la cadena Fox, Herrera ironizó con la tradición del conjunto caprino, de la cual precisó “se está quedando atrás”.

"No me jodas, no habla ni español (...) no estoy criticando al jugador, yo sólo dije que en Chivas ya no son todos mexicanos. Es un gran jugador, por eso lo fueron a buscar", expresó.

En este sentido, el entrenador tapatío se refirió al nuevo delantero rojiblanco Cade Cowell, a quien la Chivas fueron a buscar al San José Earthquakes. "Nadie dice que no es mexicano, son los naturalizados que tenemos ahora, como los mexico-americanos que tenemos en Xolos".

Asimismo, “El piojo” cuestionó que algunos jugadores sean llamados “mexicanos” porque sus abuelos estuvieron en el país y pasaron la frontera.

"De repente me pasaban (algunos futbolistas) y todos hablando en inglés, decía, 'quiénes eran ellos' y decían que eran mexicanos; sólo porque sus papás pasaron a la frontera, los regresaron, pero como estuvieron en México, dicen que sus hijos y sus nietos son mexicanos", reiteró en el programa de FOX Sports.

Cade Cowell llegó a las Chivas como refuerzo para este Clausura 2024 procedente del San José Earthquakes. El delantero es originario de Ceres, California, en donde nació el 14 de octubre del 2003 (tiene 20 años).

Cowell Maldonado cuenta con la doble nacionalidad, pero decidió representar a los Estados Unidos desde las categorías inferiores y debutó en la selección mayor el 18 de diciembre del 2021 en un partido ante Bosnia Herzegovina.

“Yo también saqué mi pasaporte en 5 minutos en el consulado cuando se me venció", concluyó Herrera.