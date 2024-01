Liga MX: Chicharito Hernández 'atropella' a entrevistador en México

Chivas de Guadalajara lograron el fichaje de uno de sus valores más importantes en los últimos años, Javier 'Chicharito' Hernández vuelve a casa con una mochila de experiencia en su espalda, muchos goles y sobre todo títulos importantes en una de las trayectorias más importantes de los jugadores mexicanos en Europa. Sin embargo, en una entrevista se vio muy incómodo con las preguntas y atropelló al periodista con su respuesta.

Javier Hernández en una entrevista para Claro Sports rechazó calificar su trayectoria en el fútbol mexicano ahora que vuelve a México, pero con un tono de incomodidad que no dejará indiferente a nadie. Al ser preguntado por una valoración a su carrera en Europa ahora que vuelve a Chivas, esto respondió... "No lo voy a calificar, yo me la he pasado a toda madre. A ustedes les encanta eso, califíquenlo... a mi me vale madre. Yo por eso no estudie para perseguir una pelota, para no hacer calificaciones".

Javier 'Chicharito' Hernández estuvo en los mejores equipos del mundo, como Manchester United, Real Madrid y Bayer Leverkusen entre otros, logrando excelentes resultados, con dos Premier Leagues y un Mundial de Clubes con 127 goles en su trayecto. Ahora bien, su paso por los Estados Unidos también fue gratificante con 38 goles en 4 temporadas en Los Ángeles Galaxy.