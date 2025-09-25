Estos son los jugadores leyendas que no ganaron una Champions League

Suscríbete a nuestros canales

En el laureado historial de la UEFA Champions League, existe un selecto grupo de futbolistas cuyo talento y trayectoria los califican de leyenda, pero a quienes el trofeo más codiciado de clubes europeos les fue esquivo.

Esta lista, a la que llamamos el "Top 10 de la Gloria Esquiva", recopila a diez genios que dominaron el fútbol mundial con maestría inigualable, pero que nunca pudieron inscribir su nombre en la lista de ganadores de la 'Orejona'.

Las 10 leyendas sin Champions League

La lista es un desfile de Balones de Oro, campeones del mundo y leyendas de clubes, pero sin Champions League.

Diego Maradona: Considerado por muchos el más grande, su era de mayor esplendor en el Napoli no coincidió con una campaña exitosa en la Copa de Europa.

Considerado por muchos el más grande, su era de mayor esplendor en el Napoli no coincidió con una campaña exitosa en la Copa de Europa. Ronaldo Nazário El "Fenómeno", ganador de dos Mundiales y múltiples Balones de Oro, brilló en Barcelona, Inter, Real Madrid y Milán, pero la Orejona nunca llegó.

El "Fenómeno", ganador de dos Mundiales y múltiples Balones de Oro, brilló en Barcelona, Inter, Real Madrid y Milán, pero la Orejona nunca llegó. Gianluigi Buffon: Guardameta leal y de excelencia. Disputó y perdió tres finales de Champions con la Juventus (2003, 2015, 2017).

Guardameta leal y de excelencia. Disputó y perdió tres finales de Champions con la Juventus (2003, 2015, 2017). Ibrahimović: Un coleccionista de ligas nacionales en Holanda, Italia, España y Francia. Su paso por seis equipos de élite con aspiraciones de Champions nunca culminó en el título.

Un coleccionista de ligas nacionales en Holanda, Italia, España y Francia. Su paso por seis equipos de élite con aspiraciones de Champions nunca culminó en el título. Francesco Totti: El 'Capitano' y emblema eterno de la AS Roma. Su fidelidad a un solo club hizo que el mayor trofeo europeo no llegara a sus manos.

El 'Capitano' y emblema eterno de la AS Roma. Su fidelidad a un solo club hizo que el mayor trofeo europeo no llegara a sus manos. Hugo Sánchez: Leyenda del Real Madrid dominó La Liga, pero el club no pudo conquistar la Copa de Europa en su época dorada.

Leyenda del Real Madrid dominó La Liga, pero el club no pudo conquistar la Copa de Europa en su época dorada. Dennis Bergkamp: Fue parte de la era de los 'Invencibles' del Arsenal, pero la derrota en la final de 2006 fue su adiós al sueño.

Fue parte de la era de los 'Invencibles' del Arsenal, pero la derrota en la final de 2006 fue su adiós al sueño. Pavel Nedved: Balón de Oro 2003. Su gran oportunidad con la Juventus fue la final de 2003, de la cual se perdió por sanción y el club cargó con la derrota frente al Milán.

Balón de Oro 2003. Su gran oportunidad con la Juventus fue la final de 2003, de la cual se perdió por sanción y el club cargó con la derrota frente al Milán. Fabio Cannavaro: Capitán campeón del mundo y Balón de Oro 2006. Su exitosa carrera en Italia y España no incluyó el ansiado trofeo continental.

Capitán campeón del mundo y Balón de Oro 2006. Su exitosa carrera en Italia y España no incluyó el ansiado trofeo continental. Mesut Özil: Un mediocampista de clase mundial que jugó en clubes como Real Madrid y Arsenal, pero que se retiró sin poder ganar el título de clubes más importante de Europa.

Esta lista refleja que aún para aquellos que "juegan al fútbol como los dioses," la Champions League sigue siendo una de las metas