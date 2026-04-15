Lula da Silva lanza un aviso directo a Neymar sobre su futuro en la selección brasileña

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El presidente de Brasil reveló detalles de una charla privada con Carlo Ancelotti. En la conversación, el mandatario condicionó el regreso del astro a su disciplina profesional y lo comparó con el nivel de compromiso de Messi y Ronaldo.

La presencia de Neymar Júnior en el esquema de la Selección de Brasil para el Mundial sigue siendo un tema de debate nacional. En esta ocasión, fue el propio Luiz Inácio Lula da Silva quien puso el foco sobre la figura del atacante.

El presidente brasileño compartió los pormenores de un diálogo reciente con el técnico italiano Carlo Ancelotti, donde la principal interrogante fue la idoneidad de convocar al exjugador del Santos para el próximo ciclo mundialista.

Durante la charla, Lula fue tajante al señalar que el talento técnico del futbolista no está en duda, pero que el factor determinante será su mentalidad fuera del terreno de juego. El mandatario subrayó que el fútbol actual exige un rigor que va más allá de la fama acumulada durante los últimos años.

El condicionamiento de Lula ante Carlo Ancelotti

De acuerdo con el testimonio del jefe de Estado, la pregunta de Ancelotti fue directa sobre si Neymar debería ser llamado nuevamente a vestir la verdeamarela para el próximo Mundial. Lula relató el encuentro con precisión: "Tuve la oportunidad de hablar con Carlo Ancelotti, y Ancelotti me preguntó: '¿Tú crees que Neymar debería ser convocado?'. Y yo le dije: 'Mira, Ancelotti, si está físicamente preparado, tiene fútbol'".

El presidente afirmó que, si el delantero se encuentra en condiciones óptimas, su calidad es indiscutible. Sin embargo, enfatizó que, para regresar al equipo nacional, el jugador debe adoptar un comportamiento estrictamente profesional. "Hay que saber si él quiere. Si quiere, tiene que ser profesional", sentenció el mandatario, dejando claro que el compromiso debe ser total.

El espejo de Messi y Cristiano Ronaldo como modelos a seguir

Uno de los puntos más destacados de la intervención de Lula fue la referencia a las dos grandes figuras que han dominado el fútbol mundial en las últimas décadas. Para el mandatario, la longevidad y el éxito de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo no son casualidad, sino el resultado de una entrega absoluta a su carrera.

Lula sugirió que el brasileño debe seguir el camino de estos referentes para mantenerse vigente: "Puede mirarse en Cristiano Ronaldo, puede mirarse en Lionel Messi, y va a la Selección porque todavía es joven". La advertencia es clara: la juventud por sí sola no es suficiente si no viene acompañada de la disciplina que caracteriza a los mejores de la historia.

El cierre de la declaración de Lula dejó un mensaje de urgencia para el entorno del futbolista. El presidente insistió en que el jugador no puede pretender una convocatoria basándose únicamente en su estatus de estrella mediática o en su trayectoria previa.

"Pero no puede querer ir por el nombre, tiene que querer ir por el fútbol", concluyó Lula.