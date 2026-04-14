Noah Schultz, el prospecto número 1 de Chicago llega a las Mayores

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La Ciudad de los Vientos está lista para presenciar el nacimiento de una nueva era en su rotación. Noah Schultz, el lanzador zurdo que ha dominado las menores con una presencia física imponente, tendrá su bautismo de fuego en las Grandes Ligas este martes por la noche enfrentando a los Tampa Bay Rays.

Su ascenso llega tras ser llamado desde la filial Triple-A de Charlotte, en un movimiento que ha encendido la chispa de esperanza en la fanaticada de los "patiblancos".

Una oportunidad nacida de la necesidad

El debut de Schultz no es solo una decisión estratégica a largo plazo, sino también una respuesta inmediata a las bajas en el cuerpo de lanzadores. Los White Sox colocaron al derecho Jonathan Cannon en la lista de lesionados de 15 días (retroactivo al 13 de abril) debido a una inflamación en la cadera derecha.

Aunque perder a Cannon es un golpe para la rotación, el vacío dejado permite que la organización ponga a prueba a su prospecto más cotizado en el escenario más grande del mundo.

Dominio absoluto en las menores

Schultz, con apenas 22 años y una estatura de 2.08 metros que intimida a cualquier bateador, no solo sube por su potencial, sino por sus resultados inmediatos. En su breve pero contundente paso por Charlotte este año, registró:

Récord impecable: 3 victorias sin derrotas.

Efectividad microscópica: 1.29 en 14 entradas lanzadas.

Control total: Solo ha permitido 6 corredores en base y ha retirado por la vía del ponche a 19 de los 47 bateadores que ha enfrentado.

No es de extrañar que Baseball America lo catalogue como el prospecto número 1 de la organización y el número 21 en todo el sistema de las Grandes Ligas. Su combinación de altura, ángulo de salida de la bola y velocidad lo convierten en una pesadilla para los bateadores zurdos.

El regreso del hijo pródigo a casa

Lo que hace este debut aún más especial es el vínculo de Schultz con la región. El lanzador es nativo del área de Chicago y se graduó de la escuela secundaria Oswego East, ubicada a unos 64 kilómetros del Guaranteed Rate Field.

Tras ser seleccionado en la primera ronda del Draft de 2022 (puesto 26), Schultz ha escalado rápidamente el sistema de granjas, cumpliendo el sueño de cualquier niño de Illinois: lanzar para el equipo de su ciudad frente a su familia y amigos.

Un hito histórico para la franquicia

Con 22 años y 252 días, Noah Schultz se convertirá en el abridor más joven en debutar con el uniforme de los White Sox desde que Michael Kopech lo hiciera en 2018 (con 22 años y 113 días).

Este dato subraya la confianza que la gerencia tiene en su brazo; no suelen entregarle la pelota a alguien tan joven a menos que crean que tiene el talento necesario para liderar la rotación por la próxima década.