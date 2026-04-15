El desafío de la adaptación: Tatsuya Imai y su batalla contra la fatiga en Houston

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El lanzador derecho de los Astros de Houston, Tatsuya Imai, se encuentra en una encrucijada que va más allá de su mecánica en el montículo. El diestro japonés está lidiando actualmente con una persistente fatiga en el brazo, una condición que él mismo vincula directamente con las dificultades que ha enfrentado para asimilar su nueva vida en el béisbol estadounidense.

Un cuerpo que refleja el estrés del cambio

A través de su intérprete, Imai fue inusualmente honesto al hablar con los medios, incluyendo a Chandler Rome de The Athletic. El lanzador admitió que no ha logrado sentirse cómodo desde su llegada.

"No he podido adaptarme al estilo de vida aquí, tanto dentro como fuera del béisbol", confesó Imai. "Probablemente, esa sea la raíz de la fatiga que siento en mi brazo".

Esta desconexión quedó en evidencia el pasado viernes en su apertura contra los Marineros de Seattle, una de las actuaciones más amargas de su carrera: permitió tres carreras limpias y otorgó cuatro boletos en apenas un tercio de entrada antes de ser retirado del encuentro.

Diferencias que pesan

Aunque las pruebas de imagen realizadas tras el partido no mostraron daños estructurales o lesiones graves en el codo o el hombro, el mánager Joe Espada ha sido enfático en que Imai no volverá a la rotación hasta que recupere la fuerza necesaria.

Para Imai, los obstáculos son logísticos pero también culturales. En Japón, la rutina de un jugador profesional es sagrada y muy distinta a la de las Grandes Ligas:

Los traslados: Las distancias y los husos horarios en EEUU son mucho más exigentes que en la liga japonesa (NPB).

La alimentación: Imai destacó que, mientras en Japón los jugadores suelen cenar en la tranquilidad de sus hoteles tras los juegos, en MLB la costumbre es comer dentro de los estadios, un cambio de hábito que ha alterado su descanso y nutrición.

Una inversión que requiere paciencia

Los Astros apostaron fuerte por el talento de Imai durante la temporada baja, otorgándole un contrato de tres años y 54 millones de dólares. A pesar del bache actual, el lanzador mantiene una actitud optimista respecto a su paso por la lista de lesionados.

"Cree que, aunque ahora mismo no pueda jugar, este tiempo es positivo para intentar adaptarse y mejorar su integración", explicó su intérprete. La gerencia de Houston espera que este descanso sea el "reinicio" que su brazo —y su mente— necesitan para justificar la confianza depositada en él.