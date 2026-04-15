Suramericanos Juveniles Panamá 2026: Dakota Ferrer consigue otra presea dorada para Venezuela

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La representación venezolana sigue destacando en los Juegos Suramericanos Juveniles Panamá 2026 y en esta oportunidad fue Dakota Ferrer, la chica que se adjudicó una nueva medalla de oro para la delegación criolla.

Ferrer fue la abanderada del equipo venezolano y demostró por qué fue parte de los cabecillas de estos jóvenes que están dejando al país en alto, con un gran nivel demostrado este martes.

Dakota Ferrer gana la medalla de oro

La jugadora de tenis de mesa, venció en la final a la brasileña Lana Ozeki con un marcador 4-1, imponiéndose en tie break en el último set para dejar al país en la cima de esta disciplina.

El crecimiento de Ferrer es evidente, luego de que venía de ganar una presea igualmente dorada, pero en dobles en los Juegos de Asunción el año pasado, ahora lo logró en la categoría individual y con mucha solvencia.

Venezuela lidera el medallero general

Dakota fue la segunda venezolana en estar en la cima del podio en esta jornada de los Suramericanos Juveniles, después de que lo hiciera en la lucha de 49 kilogramos Asia Sánchez.

De esa manera, ya son cinco las medallas de oro para Venezuela, liderando el medallero con esas doradas (5), además de tres de plata y tres de bronce, tras las primeras dos jornadas de competición.

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