Gout Gout fulmina el cronómetro y supera el legado de Usain Bolt

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El atletismo mundial tiene un nuevo nombre grabado en los libros de historia. En una tarde eléctrica en el Campeonato Nacional de Australia, el velocista de 18 años, Gout Gout, dejó de ser una promesa para convertirse en una realidad tras cronometrar 19.67 segundos en la final de los 200 metros planos.

Este registro no es solo una victoria personal; representa la caída de una de las marcas juveniles más emblemáticas del deporte. Gout logró superar el tiempo de 19.93 segundos que el jamaicano Usain Bolt estableció en 2004, convirtiéndose así en el atleta de 18 años más rápido de todos los tiempos en la distancia.

Una carrera de otro planeta

La competencia en Sídney alcanzó niveles de exigencia pocas veces vistos en categorías juveniles. Gout Gout no fue el único en superar la mítica marca de Bolt; su compatriota Aidan Murphy también logró una actuación sobresaliente al cruzar la meta en 19.88 segundos, quedándose con la medalla de plata y ratificando el renacimiento de la velocidad australiana.

Este hito reconfigura por completo los libros de historia de la categoría. Hasta este domingo, el registro de 19.93 segundos de Usain Bolt se mantenía como el estándar de oro desde hace más de dos décadas. Sin embargo, la nueva marca de 19.67 segundos de Gout Gout establece una brecha considerable, seguido muy de cerca por los 19.88 segundos de Aidan Murphy, dejando al legendario jamaicano en la tercera posición histórica para esta edad. Con este resultado, Gout Gout no solo se asegura un lugar en la élite absoluta del atletismo, sino que también enciende las expectativas de cara a los próximos eventos internacionales.