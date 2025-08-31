Una norma que calma a los madridistas tras las decisiones arbitrales frente al Mallorca

Suscríbete a nuestros canales

Las decisiones arbitrales que sucedieron el sábado 30 de agosto en el Santiago Bernabeú han generado mucha polémica, especialmente el gol anulado de Arda por el principal José María Sánchez Martínez durante el Real Madrid-Mallorca. El tanto que marcó Güler, que habría colocado el marcador 3-1 en el minuto 54, no fue validado tras ser revisado por el colegiado internacional, incluso avisado desde la sala VOR por Pulido Santana.

En la revisión, el árbitro de campo hizo la anulación luego de entender que es "mano accidental e inmediata". Y así lo dictan las normas de juego de la Internacional Board. Ahora bien, hay quienes ponen en duda que la acción no fue accidental porque hay un rechace del portero del Mallorca, Leo Román, antes del disparo final del jugador turco. Sin embargo, la circular del CTA, basándose en esta normativa THEIFAB, es clara: para no anular un gol tras mano accidental debe haber una conducción de balón.

"A. GOL TRAS MANO ACCIDENTAL NO INMEDIATA El jugador que logra el tanto después de que el balón le toque en la mano o el brazo de manera accidental, pero la acción no es inmediata porque se produce una conducción de balón durante una cierta distancia" señala la normativa.

Aunque anoche no hubo conducción de balón del jugador turco del Real Madrid. Se presencio dos remates inmediatos, el segundo llega tras rechace del portero del Mallorca. Allí, cualquier acción de conducción está descartada y el gol fue bien anulado al ser gol tras mano accidental inmediata.

Decisión acertada

Según MD, para el Comité Técnico de Árbitros es una jugada compleja y poco habitual pero está perfectamente resuelta. Aunque claro está, deja dudas por la inmediatez del gol, por el rebote que sucede ante el portero y eso podría generar algún despiste.

Sin embargo, para la afición madridista el colegiado ayer estuvo en contra, anulando tres goles.