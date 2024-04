¿Presión?: Una presunta polémica involucra a Florentino Pérez antes del Clásico

Ya han pasado varios días pero el último Clásico del fútbol español sigue dando de que hablar. El Real Madrid ganó 3-2 y prácticamente sentenció la liga a su favor pero el partido no estuvo libre de polémicas, si no todo lo contrario. La última información proveniente desde España explica que supuestamente Florentino Pérez pasó por el vestuario y se encontró con los árbitros, hecho que claramente no les gusta a los culés.

Para nadie es un secreto que la figura de Florentino Pérez, reconocido presidente del Real Madrid, resulta intimidante para muchos y ese podría ser el caso con Soto Grado y su cuerpo arbitral que impartió justicia en el Santiago Bernabéu; En el partido todas las jugadas polémicas cayeron del lado del Real Madrid... Un riguroso penal y un gol fantasma que no subió el marcador a favor del Barcelona fueron claves para el resultado final del compromiso.

Critica a Soto Grado y saludo sorpresa

Fernando Polo y Sergi Solé de Mundodeportivo informan este miércoles que los jugadores del Barcelona vieron con asombro como el presidente del club blanco se acercó al árbitro y el resto de jueces para cruzar palabras, todo después de que el club blanco pusiera en tela de juicio la labor del propio Soto Grado en los días previos al partido, metiendo presión con videos en Real Madrid TV, como ya se ha vuelto costumbre.

Inconformidad en Barcelona

Según los periodistas del citado medio, Pérez se encontraba acompañado de Megía Dávila, asesor arbitral del Madrid, y Pérez Lasa, informador de la RFEF y lo cierto, es que, esta información no hace más que terminar de convencer al Barcelonismo que de alguna u otra manera el Real Madrid fue beneficiado en el último partido de liga, tal como Xavi y Laporta han denunciado que ha pasado en toda la temporada.