Real Madrid responde al Barcelona su mensaje sobre polémicas del clásico (+Video)

La semana ha seguido su curso, pero todavía hay un tema que sigue en parte de la opinión publica futbolera. Justamente, es sobre el pasado clásico español, protagonizado por Real Madrid y Barcelona. Y con más énfasis en las polémicas de ese compromiso.

Lo primero que fue sorpresa vino desde el bando del presidente azulgrana, Joan Laporta. El culé envió un mensaje a los estametos de La Liga y la RFEF. Lo hizo en clara petición de las imágenes del denominado 'gol fantasma'. De hecho, apuntó que -de validarse que debió sumar al marcador- solicitaría la repetición del juego.

Pues, ante semajante declaración, la respuesta desde la acera madridista no pudo faltar. El encargado de hacerlo fue uno de los directivos merengues y más cercanos al presidente Florentino Pérez, Jerónimo Farré.

¿Qué dijo el directivo del Real Madrid al Barcelona?

El dirigente optó por la vía directa en su respuesta en el acto del Simposio Muerte Súbita López Farré. Ahí no escatimó en defender al estamento arbitral de este juego. A su vez, que apostó por no prestar mayor atención al pedido culé.

"Pues contra el vicio de pedir, la virtud de no dar. ¿Si fue gol? No lo sé, no lo sabe nadie. Ni tan siquiera los que tenían 80 cámaras en el VAR. Lógicamente para dar un gol hay que tener la certeza de que es gol", dijo Farré.

Asimismo, no generó mayor comentario sobre el tema. Más bien, hasta tuvo tiempo de referirse a Kylian Mbappé y la posibilidad de verlo como madridista.

"En cualquier momento, Mbappé, su madre y su padre decidirán lo que quieran decidir. Pero es una decisión que les corresponde a ellos. Yo creo que en estos momentos su futuro sólo lo conocen el jugador, su madre y su padre. No creo que Florentino lo sepa y, de saberlo no se lo ha dicho a nadie", expresó.

Finalmente, desde el Barcelona se mantienen a la espera de la respuesta formal al pedido de Laporta. Aunque desde el CTA hayan defendido a los árbitros encargados de ese encuentro.