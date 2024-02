Lamine Yamal y su percepción sobre Xavi que muy pocos valoran

Una de las mejores noticias que ha recibido el Barcelona durante la última temporada es la prematura explosión del joven Lamine Yamal, quién pese a ser menor de edad, en muchas veces se ha montado el equipo al hombro, sobre todo en las últimas semanas.

A Lamine Yamal lo hizo debutar el actual técnico del cuadro catalán, Xavi Hernández, quién durante la pasada campaña le dió la gran oportunidad de su vida a un niño que apenas tenía 15 años de edad. Pocos minutos en diferentes partidos le bastaron a Lamine para convencer al club de que que podía quedar en la primera plantilla pese a su notable y evidente inexperiencia, producto de su corta edad.

En días recientes Yamal concedió una entrevista a la UEFA y habló sobre sus primeros pasos como jugador profesional y todo lo que significa formar parte de un mundo tan exigente siendo tan joven; El jugador le da mucho mérito a Xavi. "Siempre se lo voy a agradecer (a Xavi) porque no cualquiera me hubiese puesto con 15 años a debutar y esta temporada me está dando minutos en todos los partidos".

El joven español de orígenes africanos también habla sobre como ha cambiado su estatus dentro y fuera del campo a lo largo del último año: "Cuando debuté era como un niño y ahora tengo más confianza en los compañeros, se me toma más en cuenta. Una relación de respeto. Hay que saber medir y ahora puedo. Me gustan las bromas, hacerlas y que me las hagan y estamos haciendo bromas".

Hasta ahora, el atacante zurdo suma 5 goles y 5 asistencias, pero el jugador todavía no decide que es lo que prefiere: "Cuando das asistencias es felicidad por ayudar al equipo y compañeros. Cuando marcas es satisfacción. Es una sensación que no puedo describir".