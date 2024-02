Estrella del Real Madrid confirma lo que hablan de Mbappé en el vestuario (+Video)

En los últimos 7 años, cada vez que se acerca una ventana de fichajes en Europa es impensado que no se relacione a Kylian Mbappé con el Real Madrid. Y claro, esta vez tampoco será la excepción, sobre todo, porque ya hay voces que afirman que el francés tiene decidido fichar por el conjunto merengue. En medio de todo, hay un detalle que se reveló: el vestuario madridista habla muy seguido de la situación con el delantero parisino.

Precisamente, fue el mismo Aurélien Tchouameni, frente a los micrófonos de 'Canal + Foot', después de culminado el encuentro en Champions contra el Leipzig, que ganaron 0-1, quien confirmó lo que era un secreto a voces: que hablan, murmuran y debaten la posible llegada de Mbappé al equipo.

"Hablamos de ello (el futuro de Mbappé) en el vestuario, porque sabemos que es un tema importante. Así ha sido durante bastantes años. Así que esperamos que las cosas se solucionen en las próximas semanas", dijo el mediocampista, en clara alusión de todo el revuelo de un nuevo episodio del francés con uno de los clubes de la capital española.

Pese a que confirmó que es un tema habitual en el madridismo, Tchouameni, amigo de Kylian y compañero de selección, expresó que no ha recibido información confidencial del atacante: "A mí, personalmente, no me anunció nada. Además, si me lo hubiera dicho, no lo diría...".

Lo dan por hecho una vez más

En la nueva temporada de la saga se repite, al menos, lo mismo que en otras: dar por hecho que irá al Madrid. Ahora, el desenlace anteriormente ha sido contrario a los planes madridista, porque Mbappé termina quedándose tranquilamente en el PSG. Esta vez, son varios los medios, como Le Parisen o Carlos Carpio, subdirector del portal español, Marca, que ya afirman que el francés tiene decidido incorporarse a la dinámica merengue.

Sin embargo, aún no se tiene una declaración oficial de Kylian decántandose por alguna de las opciones que tiene sobre la mesa: Real Madrid o PSG. En este momento, por parte del conjunto parisino tendría una suculenta oferta de renovación de contrato.