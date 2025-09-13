Lamine Yamal se pierde el regreso del Barcelona en liga: Hansi Flick arremete contra la selección Española

Suscríbete a nuestros canales

El Barcelona retomará su calendario liguero tras el parón de selecciones, para dejar atrás aquel resultado frente al Rayo. En esta fecha, los culés se estrenaran en LaLiga25-26 en condición de local este domingo en el Estadio Johan Cruyff.

El entrenador alemán Hansi Flick, ha ofrecido declaraciones en la acostumbrada rueda de prensa previa al partido. El técnico ha confirmado que Lamine y Frenkie de Jongno estarán disponibles para enfrentar al Valencia.

Flick sobre Lamine

"Tienen molestias en el pubis. No es en la espalda, es en el pubis. Se le han hecho pruebas y no estará disponible contra el Valencia y es duda contra el Newcastle" comentó el entrenador culé.

En medio de las declaraciones Flick hizo un llamado de atención a la selección española por el cuidado a sus jugadores "Será baja. Es una lástima. Ya se fue con dolores a la selección. Tomó analgésicos y jugó con la selección con dolor. Tuvo problemas, jugó 79 y 73 minutos. No se entrenó por los problemas entre los partidos. Eso no es preocuparse de los jugadores. La selección española tiene a los mejores del mundo, pero habría que preocuparse de los jugadores. También de los jóvenes. Me preocupa".

De Jong y Bernal

Hansi comentó que De Jong no jugará "No estará disponible. Pero Bernal estará en el banquillo. El siguiente paso es que esté disponible. Quiero verle en el terreno de juego. Para él mañana será emocionante y hay que cuidarlo".

Selección Española

Flick volvió a tocar el tema de la roja y su jugador estrella, Lamine "Jugó 73 y 79 minutos. No he hablado con el seleccionador, solo por texto. Mi español no es bueno y su inglés, tampoco. La comunicación podría ser mejor. Yo fui seleccionador y sé lo difícil que es, pero la comunicación debe ser buena".

El ego de los culés

"Para mí, hay cosas que suceden, en el campo o vestuario... pero son cosas de mi trabajo que debo resolver. Quiero que todos se centren en el bien del equipo. Saben lo que hay que hacer. La diferencia entre los buenos y los excelente es que todos están en la buena posición. Todo el mundo ocupa la posición adecuada, presiona... y si piensas que solo das el 50 o 60 no basta, y eso se lo quiero decir. La gente se merece el cien por cien de cada jugador y nos hizo ganar títulos. Hasta mañana".