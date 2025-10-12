Kylian Mbappé confesó su posición frente al legado de Cristiano Ronaldo

Suscríbete a nuestros canales

El francés del Real Madrid, Kylian Mbappé está decidido a dejar su propio legado dentro del club merengue. Aunque desde su llegado al Santiago Bernabéu se asomó la sombra de Cristiano Ronaldo, leyenda dentro del club, con el pasar del tiempo Mbappé ha marcado su posición.

“Cristiano siempre ha sido un ejemplo para mí, pero yo quiero hacer mi propio camino” comentó recientemente en una entrevista el ahora ‘10’ del Madrid.

Kylian Mbappé esta temporada

Y es que las declaraciones van en concordancia con los números que ha registrado esta temporada. Kylian, ha asumido el liderazgo dentro del Real Madrid de Xabi Alonso. El francés ha aparecido siempre que su equipo lo necesite en estos partidos, actuación que mantiene a los blancos líder en la Liga e invictos en Champions, hasta la fecha de hoy.