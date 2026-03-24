Yailin ‘La Más Viral’ habría sido detenida en República Dominicana

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La tarde del 24 de marzo trascendió la noticia sobre el presunto arresto a la cantante dominicana, Yailin ‘La Más Viral’, quien habría sido detenida por la Policía Nacional en Santo Domingo Este.

De acuerdo a reportes de medios de comunicación, la reggaetonera estaría siendo acusada de portar armas de fuego de manera ilegal, pese a que estarían relacionadas con su guardaespaldas.

Yailin 'La Más Viral' bajo investigación

Según informaciones oficiales, la intérprete fue trasladada al destacamento policial de Los Mina, donde permanecería bajo custodia mientras avanzan las investigaciones. El vocero de las autoridades confirmó que, Yailin se encontraba sola al momento del arresto.

El incidente ha despertado interrogantes sobre las circunstancias en las que ocurrió la detención, así como sobre las posibles consecuencias judiciales que podría enfrentar la artista en los próximos días.

Una carrera marcada por problemas legales

Este nuevo episodio no es un hecho aislado en la vida de la cantante. A lo largo de los últimos años, Yailin ha estado vinculada a diversos conflictos legales que han impactado tanto su imagen pública como su carrera musical.

En diciembre de 2023, fue arrestada en Florida tras un altercado con el rapero Tekashi 6ix9ine, enfrentando cargos como agresión agravada, daños a la propiedad y obstrucción de la justicia. El caso incluyó acusaciones de violencia física y provocó una fuerte controversia mediática.

A esto se suma una orden de arresto emitida en República Dominicana en 2024, relacionada con una deuda por servicios de remodelación de un apartamento, lo que evidenció problemas legales también en el ámbito civil

Además, ha estado envuelta en múltiples controversias públicas, incluyendo conflictos con figuras del entretenimiento y disputas mediáticas que han mantenido su nombre constantemente en titulares.