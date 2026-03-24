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Así reaccionó Victoria Ruffo con los rumores de su supuesta muerta

La "Reina de las Telenovelas" respondió con humor tras la divulgación de una falsa noticia

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Kleimar Reina
Lunes, 23 de marzo de 2026 a las 11:09 pm
Así reaccionó Victoria Ruffo con los rumores de su supuesta muerta
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Luego de difundirse un falso rumor sobre la muerte de Victoria Ruffo, la actriz reaccionó con sarcasmo a la noticia que impactó a muchos.

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Estos fake news han cobrado fuerza en las últimas semanas con distintas celebridades, y en esta oportunidad le tocó a "La Reina de las Telenovelas" con un material hecho con Inteligencia Artificial (IA).

Victoria Ruffo se pronuncia 

En un encuentro con las cámaras del programa Sale el Sol respondió con humor ante la pregunta insistente del periodista.

"¿A poco? ¿Y se alegraron o se entristecieron?", comentó con sarcasmo dejando claro que no se toma en serio las especulaciones.

Reafirmó que no afectarle lo que pueda ser viral o sale en titulares amarillistas en medios de comunicación.

"Me vale gorro, aquí estoy vivita y coleando. Sí te angustia, sí te aflige y si estás mala, imagínate la diabetes", comentó sin preocupación.

Por último, bromeó con que nadie de su entorno cercano la contactó para confirmar la noticia. "Nadie me habló, o sea que si me llego a morir nadie se va a enterar", agregó.

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