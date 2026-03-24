Dayanara Torres revela el romance secreto que tuvo con un deportista

Suscríbete a nuestros canales

A través de su programa radial Dayanara Torres habló sin tapujo de un romance poco conocido, la revelación dejó sin palabras a la producción y todos sus oyentes.

Como cada mañana la eterna Miss Universo y Enrique Santos se unen para llevar lo mejor a la radio. Aunque siempre ha sido cuidadosa con su vida amorosa, en esta oportunidad dejó saber que tuvo una relación secreta.

Dificultades para salir con un cantante

Con la picardía que los caracteriza en su emisión radial, Santos preguntó las dificultades de salir con un cantante o un actor, sin dudarlo, la puertorriqueña admitió que los romances con los interpretes es más complicado de llevar.

"Los cantantes, en esos conciertos todas las mujeres se les tiran encima, es una vida bien ajetreada. Es muy difícil", afirmó. Recordemos que Dayanara y Marc Anthony estuvieron casados por cuatro años, bajo el matrimonio nacieron sus hijos Cristian y Ryan Muñiz.

Dayanara Torres de amores con deportista

En la misma conversación el locutor cuestionó: “¿Y deportistas?”. Sin esperárselo, Dayanara Torres confirmó haber salido con un deportista, del cual no quiso revelar su identidad ni a qué disciplina se dedicó.

"Ya salí con uno, lo que te puedo decir de esas cosas que haces después que te divorcias es que pude ser una Yankee fan. ¿Vamos para una pausa?", dijo.

Además, agregó que de aquella relación no existe ningún registro fotográfico porque todo se dio en secreto.