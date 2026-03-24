Golpe millonario para Bill Cosby: deberá pagar millones por un abuso de hace 50 años

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Un jurado civil en California ordenó al comediante estadounidense, Bill Cosby, pagar aproximadamente 19,25 millones de dólares a una mujer que lo acusó de haberla drogado y abusado sexualmente en 1972.

El caso, que permaneció en silencio durante décadas, volvió a la luz gracias a cambios legales que permitieron reabrir denuncias antiguas por agresión sexual. La demandante, Donna Motsinger, aseguró que tuvo que esperar más de 50 años para que su historia fuera escuchada en un tribunal.

La acusación a Bill Cosby

Según el testimonio presentado en el juicio, Cosby conoció a la mujer en un restaurante y posteriormente la invitó a uno de sus espectáculos. Durante el encuentro, le habría ofrecido vino y pastillas que ella creyó eran inofensivas.

La denunciante relató que comenzó a perder el conocimiento de forma intermitente y que despertó más tarde sin recordar completamente lo ocurrido, pero con la certeza de haber sido agredida.

Por su parte, Cosby sostuvo que la relación fue consensuada, una versión que el jurado finalmente no consideró creíble.

Un juicio marcado por el peso del pasado

El proceso judicial se desarrolló durante varias semanas en California y culminó con la decisión del jurado de declarar responsable al actor de agresión sexual.

La indemnización incluye daños por sufrimiento emocional, angustia y pérdida del disfrute de la vida, reflejando el impacto prolongado que, según la víctima, tuvo el hecho en su vida.

Además, este caso se suma a una larga lista de acusaciones contra Cosby, quien ha sido señalado por decenas de mujeres a lo largo de los años por conductas similares.

Este veredicto se enmarca en el impacto del movimiento #MeToo, que ha impulsado la reapertura de casos históricos y ha permitido que nuevas leyes eliminen los plazos de prescripción en delitos sexuales.

Problemas legales de Cosby

A sus 88 años, Bill Cosby enfrenta no solo este revés judicial, sino también múltiples demandas civiles relacionadas con acusaciones similares.

El actor, que alguna vez fue considerado un ícono de la televisión estadounidense, ya había sido condenado penalmente en 2018 por otro caso de agresión sexual, aunque esa sentencia fue anulada en 2021 por cuestiones procesales.

Su equipo legal ha adelantado que apelará el veredicto más reciente, mientras su figura pública continúa marcada por la controversia.