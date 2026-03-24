La Vinotinto Sub-20 empieza su camino hacia el Sudamericano

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Bajo la dirección técnica de Juan Domingo Tolisano, la selección de Venezuela Sub-20 inicia formalmente su preparación de cara al Sudamericano 2027 con un módulo de trabajo en las instalaciones del Centro Nacional de Alto Rendimiento (CNAR) en la Isla de Margarita.

Esta convocatoria marca una nueva etapa en la estructura de selecciones nacionales. Tras el ascenso de Oswaldo Vizcarrondo al cuerpo técnico de la Absoluta, la FVF busca consolidar una identidad unificada entre todas las categorías, garantizando que los juveniles lleguen a la mayor con una base táctica y competitiva sólida.

Experiencia mundialista y talento emergente

La lista de convocados destaca por integrar a piezas clave de la pasada selección Sub-17 que disputó la Copa del Mundo, fusionándolos con los talentos más destacados de la categoría Sub-20. Entre los nombres llamados a trabajar en el CNAR se encuentran:

Porteros: Ángel Pérez, Erickson Lira, Alan Vázquez, Diego Ochoa.

Defensores: Román Davis, Aytor Herrera, Dino Trotta, Marcos Maitán, Wilder Wilches, Sebastián Hernández, Luigi Pagano, José Rivas, Víctor Fung, Ricardo Rincones, David Rodríguez, Salomón Salcedo.

Mediocampistas: Fernando Molina, Gustavo Lozano, John Mancilla, Marco Libra, Anthwan Díaz, Carlos Garcilazo, Henrry Díaz, Marco Morigi, Ender Albarrán, Charly Vegas, Juan Uribe, Santos Torrealba, Yimvert Berroterán, Chris Martínez, Gustavo Caraballo, Yerwin Sulbarán, Santiago Pita.

Delanteros: Andrés Siso, Diego Claut, Aquiles Zamora y David García.

Pese a la expectativa, el cuerpo técnico no podrá contar en esta ocasión con tres jugadores que figuraban en los planes iniciales: Keyner Ron, Luis Carrero y Jesús González, quienes se encuentran recuperándose de sus respectivas lesiones.

La conexión con la "Absoluta"

El plan trazado por la Federación Venezolana de Fútbol es crear un puente directo entre las juveniles (Sub-15, Sub-17, Sub-20, Sub-23) y el equipo de mayores.

Con Tolisano al frente, se busca que este grupo de 37 jugadores empiece a asimilar los conceptos que rigen el fútbol nacional actual, apuntando no solo al éxito en el Sudamericano, sino a ser el relevo generacional inmediato de la Vinotinto.