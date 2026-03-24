Llueven fuertes críticas sobre Natalia Jiménez por esta poderosa razón

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La cantante española Natalia Jiménez, exvocalista de La Quinta Estación, se encuentra en el ojo del huracán por usar de manera indebida una ambulancia, la artista publicó el material en redes sociales que desató fuertes críticas.

Lo que pretendía ser una muestra de su "misión cumplida" para acompañar a su amigo Carlos Rivera en su 40 cumpleaños, se transformó en una lluvia de críticas por ir en un transporte de emergencia.

“De que llego, llego”

La semana pasada, Jiménez se presentó en el Festival Vive Latino en la Ciudad de México, donde interpretó el clásico "Si tú no vuelves" junto a Chetes.

Sin embargo, su presentación estuvo contra el reloj porque llegaría tarde a la celebración del cumpleaños. Pasadas las 09:45 pm, Natalia Jiménez compartió imágenes subiendo a lo que parece ser una ambulancia con el objetivo de llegar rápido al aeropuerto.

En el audiovisual, se escucha a la también compositora repetir con determinación: "De que llego, llego".

Estallan contra Natalia Jiménez

Usuarios en línea han cuestionado el mal uso que le dio Natalia Jiménez a la ambulancia, saltándose el tráfico para llegar a una fiesta.

El debate en redes sociales se centra en la ética y la legalidad de utilizar una unidad médico para fines personales.