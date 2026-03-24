Duelo de Titanes en Meydan: Ombudsman vs Facteur Cheval por el pase a la Breeders’ Cup

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La Dubai Turf (G1), con una bolsa de $5 millones de dólares, destaca como la prueba de grama con el segundo mejor premio de la jornada sabatina en el hipódromo de Meydan. Este evento otorga al ganador un boleto directo a la Breeders’ Cup 2026 en Keeneland, bajo el prestigioso programa "Challenge Series".

Dubai World Cup: Ombudsman reta la experencia de Facteur Cheval

El choque central lo protagoniza Ombudsman (IRE), el talentoso defensor de las sedas de Godolphin. Bajo la preparación de John y Thady Gosden, este hijo de Night of Thunder busca su séptima victoria tras un sólido segundo lugar en el Qipco Champion Stakes (G1). Contará con la conducción del jinete oficial de la casa azul, William Buick.

Frente a él se planta el experimentado Facteur Cheval (IRE), pupilo de Jérôme Reynier y ganador de esta prueba en 2024. El veterano de siete años, que será conducido por Mickael Barzalona, acumula una campaña de seis triunfos y destaca por su enorme efectividad en los 1.800 metros de la pista de césped.

Nómina completa de la Dubai Turf G1

La lista definitiva de once aspirantes incluye a figuras internacionales de alto calibre. Además de los favoritos, en la prueba estarán Qeddwah (GB) con Ryan Moore en el lomo del ejemplar, Elnajmm es un ejemplar de la casa que buscará la sorpresa con el jockey Ray Dawons.

El resto de la nómina de la carrera, son Fort George ( GB), Make Me King (FR), Dividend (GB), Andreas Vesalius (IRE), Folf Festival (IRE) y Tumbler (FR).