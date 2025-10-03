La película no inglesa que arrasa en taquilla mundial ¿Ya la viste?

Suscríbete a nuestros canales

Una película de habla no inglesa ha roto todos los parámetros en taquilla; se trata de la cinta japonesa 'Demon Slayer: Infinity Castle' que ha marcado un hito histórico desde su estreno en todos los cines del mundo.

Con una recaudación global de $600 millones de dólares el último fin de semana de septiembre de 2025. El fenómeno cinematográfico consolida al anime como una fuerza dominante en la industria del cine internacional y Demon Slayer se convierte en un fenómeno cultural.

Éxito en taquilla

De acuerdo a los datos recolectados por Deadline y reportes oficiales de Sony y Crunchyroll, la película de animación alcanzó la cifra de $605.4 millones de dólares a escala mundial hasta el último domingo de septiembre, lo que la posiciona como la octava película más taquillera del año entre todos los géneros lanzados en cines.

'Demon Slayer: Infinity Castle' alcanzó con velocidad su posición entre las cintas más taquilleras hasta ahora. Solo $305.4 millones provienen de los mercados gestionados por Crunchyroll y Sony.

México: Lidera con $16.6 millones de dólares, estableciendo un récord histórico para una película de anime en el país.

Alemania: Alcanzó los $12.5 millones de dólares.

Francia: Sumó $12.3 millones de dólares.

India: Recaudó $9 millones de dólares.

Reino Unido: Obtuvo $8.4 millones de dólares.

Estas cifras son un reflejo de cómo la animación y la cultura japonesa a través del anime han conquistado los mercados en todo el mundo, al punto de competir con productos anglosajones.