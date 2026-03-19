Galán de "La fea más bella" fue captado trabajando como chofer

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El actor, modelo y exMistér México, Eduardo Rodríguez, aprovecha su tiempo libre para trabajar como chofer. Una cuenta en el país azteca, reveló cómo el artista atiende a las personas de la manera más cercana en los viajes.

Eduardo tiene 52 años y una carrera bastante grande en su país de haber participado en telenovelas como “Soñadoras”, “Rubí”, “La fea más bella”, “Soy tu dueña”, entre otras.

Además, obtuvo el título de Míster México 1997, bajo la dirección de la Miss Universo Lupita Jones.

Captado como chofer

Una cuenta de Instagram llamada “Un Tiempo Para Recordar”, realizó una publicación contando una anécdota de un viaje laboral que vivió un grupo de personas de una empresa. Los trabajadores que fueron recogidos para ir hasta Tamaulipas, se percataron que el conductor era nada más y nada menos que el artista.

Afirmaron que el galán de las telenovelas fue un chofer muy amable, entregado a su trabajo, sencillo y educado con cada persona que estaba en el transporte.

“La cita era afuera de las oficinas. Una camioneta llegó y del vehículo se bajó nada menos que el actor Eduardo Rodríguez. Fue nuestro chofer durante todo el viaje. Además de guapo, es un hombre increíblemente amable”, dicen en el relato.

Fue tanto la buena atención de Rodríguez que pidieron a la compañía que lo volviera a contratar como chofer.

Sin dejar la actuación

En una nota de prensa realizada por “El Heraldo México”, afirman que el artista que acumula 254 mil seguidores en Instagram, no está retirado de los foros, sino que trabaja como chofer en sus tiempos libres.

Destacaron que es un negocio familiar de Eduardo, que lo tiene dedicado en hacer dinero.