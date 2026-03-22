Famoso futbolista arremetió en contra de Chappel Roan y su equipo

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Una polémica se desarrolló entre la cantante estadounidense Chappel Roan y el futbolista Jorginho. El deportista acusó a la intérprete de “Pink pony club” y a su equipo, de hacerle un fuerte desaire a su hija de 11 años.

Dura crítica para Roan

Fue en su perfil de Instagram que el conocido futbolista italobrasileño, lanzó fuertes palabras para la cantante, aseverando que un hombre de su equipo de seguridad “acosó y faltó el respeto”, a su pequeñita.

Jorginho destacó que la niña estaba en el mismo hotel de Brasil, donde se hospedó Roan, como parte de su participación en el popular Festival Lollapalooza Brasil 2026.

Mostró un cartel que tenía su hija en honor a la artista de 28 años, el cual no pude entregarle por el supuesto abuso y rechazo del hombre de seguridad.

“He vivido con gente públicamente conocida y entiendo muy bien lo que son los límites. Lo que pasó no fue eso, fue una niña admirando a alguien. Al final son ellos quienes construyen todo esto. Nadie debería pasar por eso y mucho menos una niña”, escribió.

También destacó que el hombre en tono fuerte acusó a la niña y a su madre de poner una denuncia en su contra, por supuesto irrespeto a la ganadora del Grammy.

Chappel sale en su defensa

Las declaraciones que se hicieron virales en las plataformas digitales, llegaron hasta la estrella estadounidense quien respondió, que jamás se percató de la pequeña y de su progenitora.

Resaltó que ella estaba desayunando y nunca notó la presencia de una niña.

“Voy a contar mi parte de la historia. Esa persona no es de mi seguridad personal. Ni quisiera vi a una mujer, ni a una niña. Nadie se me acercó, nadie me molestó, nunca hubo una acción”, expresó.