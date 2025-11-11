ex Miss México y actriz fue víctima de ataque armado en su casa

Suscríbete a nuestros canales

El nombre de la actriz mexicana Vanessa Guzmán es foco en los medios de comunicación, por el ataque que recibió en su casa en el Paso, Texas, Estados Unidos. La belleza que representó a México en Miss Universo 1996, se pronunció ante las especulaciones en redes sociales, de un presunto atentado.

Los medios del país azteca habían reportado que se trató de un ataque en contra de Guzmán y de su hijo menor José Uberto, de tan solo 17 años. Una noticia que alertó a sus seguidores, quienes se preguntaban qué había pasado para un ataque que pudo haber sido mortal para su familia.

Vanessa rompe el silencio

Tras los rumores, la mexicana que ha trabajado en grandes novelas como “Alborada”, decidió romper el silencio a través de un comunicado, aclarando que no fue un ataque en contra de su hijo ni ella, como han reportado.

En el texto Vanessa aclaró que las autoridades de Texas ya se encuentran investigando qué fue lo que pasó para que su residencia fuese atacada sin ningún “motivo”.

"Respecto a los recientes hechos ocurridos en el domicilio de la actriz Vanessa Guzmán, queremos aclarar que no se trató de un atentado en su contra o en contra de su hijo. Agradecemos profundamente el interés y la preocupación mostrada y pedimos respeto y discreción hacia Vanessa y su familia”, dice el comunicado.

¿Qué pasó?

Según información ofrecida por la representante de Vanessa, el hijo de la artista llegó a la residencia y se percató que en las paredes había impactos de balas, reportándolo de manera rápida a las autoridades.

En este sentido, reveló que Guzmán no estaba en Estados Unidos, cuando sucedió el hecho, sino en México, participando en unos populares premios.

“Gracias a Dios todo está bien, un buen susto; creo que tendré que compartir algo más adelante, pero ahorita no, no puedo hablar, lo acabo de recibir, pero bueno, estamos todos bien”, finalizó el comunicado.