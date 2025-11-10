Candidata renuncia al Miss Universo 2025 por su hijo

Suscríbete a nuestros canales

La modelo alemana Diana Fast, ganadora del título de Miss Universo Alemania, y quien iba a representar a Alemania en la edición número 74 del Miss Universo en Bangkok, sorprendió al mundo al anunciar que no viajará al certamen.

Todo se debe a que, por encima del concurso, puso su labor como madre y el deseo de estar presente para su hijo. Este movimiento inesperado ocurre en un año en que el concurso permite la participación de candidatas que ya tienen hijos.

La renuncia de Diana al Miss Universo 2025

Diana Fast logró hacer historia en Alemania al convertirse en la primera madre en ganar el certamen nacional. Sin embargo, tras esa victoria se encontró en una encrucijada.

El certamen internacional se desarrollaría este año en Tailandia, y el peso de sus obligaciones familiares le hizo tomar una determinación firme. Aunque estaba ya considerada para el certamen, optó por no viajar porque su labor de mamá no le permitía estar dos semanas lejos del centro de preparación y de su hijo.

La decisión de Diana ha sido recibida con aplausos por quienes la valoran como un acto de integridad personal, mientras que otros la ven como una contradicción entre aspiraciones profesionales y responsabilidades personales.

Reacciones cruzadas sobre su salida

En el universo de los concursos de belleza, donde cada detalle, desde el entrenamiento hasta la presencia física, cuenta, la renuncia de una candidata que representa a un país genera ecos particulares.

Por un lado, muchos seguidores destacaron su valentía al elegir la maternidad. Por otro, hubo comentarios que aseguraron que al inscribirse en el certamen ya debía prever las exigencias del compromiso internacional y que la falta de sustituta podría “cerrar la oportunidad” para otra participante alemana.

La organización de Miss Universo Alemania decidió no enviar a una reemplazante, lo que añade otro matiz a esta historia y el país queda sin representación en una edición importante por primera vez en la memoria reciente.