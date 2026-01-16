Farándula

Actriz de "María la del barrio" denuncia amenazas de muerte en contra de sus hijos

La artista pide a Instagram colaboración para cerrar las cuentas que la atacan 

Por

Elvis González
Viernes, 16 de enero de 2026 a las 02:05 pm
Actriz de "María la del barrio" denuncia amenazas de muerte en contra de sus hijos
"María la del barrio" / Cortesía
Suscríbete a nuestros canales

La actriz Ludwika Paleta de nuevo utiliza sus redes sociales, para exponer amenazas fuertes que se encuentra recibiendo por parte de una cuenta. La belleza de ojos claros, posteó en sus historias un fuerte mensaje que le escribieron, dirigidos también para sus tres hijos Nicolás, Bárbara y Sebastián.

NOTAS RELACIONADAS

Ludwika pide parar el acoso

La artista de 47 años y que trabajó en la exitosa novela “María la del barrio”, indicó que se trata de una persona de anónima, que escribe fuertes palabras en sus publicaciones de Instagram, desde el año 2025.

Afirma que la persona vive creando perfiles para acosarla con palabras de muerte. Aunque ya ha recurrido a la justicia para que la situación pueda ser solucionada, comenzando este nuevo año 2026 continúa el ataque.

Una de las cuentas está identificada como @AndrezSantos6 que no tiene fotos, ni contenido. En un post de Ludwika escribieron: “Espera, no verás crecer a tus hijos, no los verás tampoco cumplir 9 años, no los verás”.

La artista necesita ayuda de Instagram

En sus historias de Instagram, Paleta pidió a sus seguidores denunciar la cuenta para que pueda ser cerrada por soporte de la plataforma.

“Hace 10 años más o menos que me amenazaba. Le daremos más publicidad o la reporte por centésima vez. Me queda claro que Instagram no hace nada al respecto, me ayudan por lo menos a bloquearlo una vez más por favor”, escribió.

La artista alejada de los reflectores, han repetido en diversas publicaciones y hasta en entrevista que pare el acoso.

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
Kyle Tucker MLB Estados Unidos Hipismo Caballos
Viernes 16 de Enero de 2026
US
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Farándula