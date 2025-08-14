Estrella de OnlyFans que abandonó el fútbol está de vuelta a las canchas

Suscríbete a nuestros canales

Una estrella de OnlyFans que dejó el fútbol tras ser pillada inhalando globos ha regresado al deporte tras fichar por un nuevo club. Madeleine Wright, de 26 años, ha fichado por el Chatham Town Women, que actualmente juega en la Liga Nacional, la tercera división del fútbol femenino en el Reino Unido.

En una publicación en X, antes Twitter, el club escribió: “Bienvenida, Madelene. ¡Nos complace confirmar el fichaje de la delantera Madelene Wright!”.

Ha encontrado un nuevo club tras una temporada completa en el Chesham United la temporada pasada, que la llevó a terminar sin renovar contrato.

Esto siguió a una etapa en el Leyton Orient tras ser despedida del Charlton Women en 2019 tras la publicación de fotos de sus travesuras fuera del campo.

Wright también había sido investigada previamente por su antiguo club, el Millwall, tras grabar a un amigo sujetando a un perro con las patas en el volante mientras conducían por una calle residencial, cuyas imágenes se hicieron públicas en 2019.

Ese mismo año, se la vio bebiendo champán de una botella al volante de su Range Rover Evoque modificado de 31.500 libras en un vídeo.

Ha logrado forjarse una exitosa carrera de alto perfil fuera del fútbol

Esto se ha materializado en su creación de contenido en OnlyFans, actividad que ha llevado a cabo desde que dejó Orient. Ha visto crecer su número de seguidores en Instagram hasta alcanzar la impresionante cifra de 324.000.

Esto se debe a que ha ganado al menos 500.000 libras en OnlyFans desde 2022, mientras sigue arrasando en internet.

En declaraciones a The Sun en 2022, declaró: “Mi principal razón para no hacerlo fue la reputación que tenía. No quería que me asociaran con ese tipo de cosas. Pero al sopesar los pros y los contras, y después de hacerlo durante un año entero, sé que tomé la decisión correcta”.

“En el primer año gané alrededor de medio millón de libras. No puedo mentir, me cambió la vida por completo. Pude conseguir mi propia casa, he podido viajar por el mundo y he disfrutado de muchos lujos”, aseguró Madeleine.

También expresó su deseo de emprender y crear su propio negocio para demostrar su valía más allá del fútbol.