LVBP: Esta fue la clave para que Rito Lugo y los Leones doblegaran a las Águilas (+Videos)

En el deporte de los bates, guantes y pelotas uno de sus viejos axiomas apunta a que para salir de una racha negativa, muy importante es contar con una buena labor del lanzador abridor; aunque este martes Rito Lugo no completó las 5 entradas mínimas para aspirar a la victoria, su labor ante Águilas del Zulia fue talón de Aquiles para que Leones del Caracas venciera y dejara en 4 las caídas al hilo.

Por espacio de 4 entradas el zurdo limitó a los rapaces a 5 imparables, cedió solo 1 boleto, ponchó a 4 y lo más importante, no permitió carrera alguna. Luego del encuentro esto dijo el iniciador melenudo:

“Fue una responsabilidad bastante importante, veníamos de una semana con una racha negativa. El mánager (José) Alguacil me dijo si podía lanzar el juego de hoy, contesté que sí, estaba a disposición, en la pasada salida no me fue bien pero hice pocos pitcheos, iba a tratar de ayudar al equipo lo más que pudiera”.

Para lograr el performance de este 19 de diciembre, Lugo tuvo la virtud de superar las dificultades presentes en los 2 primeros episodios:

“Estaba un poco descontrolado con mis pitcheos, los rompientes no estaban cayendo pero al salir de esos 2 innings se me acercó Wilson (Álvarez, coach de pitcheo), y me dijo que los innings difíciles habían pasado, Jhoulys (Chacín) también habló conmigo, me dijo 'vamos arriba' que mantenga el juego, salí a montarme encima de los bateadores y las cosas se nos dieron”.

En esta recuperación para Rito la clave también estuvo en el dominio de la zona de strike:

“Traté de tirar más strikes, que ellos hicieran swing, atacarlos para que ellos buscaran hacer esos swings y las cosas salieron”.

Al concluir su trabajo Lugo dejó arriba a los Leones 3x0, y el que no le anotasen fue determinante en el resultado final, pues ante el relevo del Caracas las Águilas intentaron un conato de reacción que se quedó corto, 8x4 cerró la pizarra con la que los melenudos dejaron en 1 su número mágico para clasificar, opción que buscarán asegurar el miércoles en casa ante su némesis perpetuo, Navegantes del Magallanes.