LVBP: Así fue el curioso aporte de Jesús Sucre para que Alex Romero llegara a los mil hits

El pasado viernes fue una fecha trascendental para la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), de modo muy especial para Alex Romero, quien pasó a ser apenas el 10mo toletero que completó los mil imparables en el circuito, pues bien, resulta que durante las prácticas anteriores a ese encuentro contra Bravos de Margarita, Romero pidió un favor especial a Jesús Sucre quien lo relató para la marca Meridiano:

“No me lo van a creer (risas), ese día yo no estaba jugando, él entró al clubhouse y me dice 'Mira viejo ven acá, será que me puedes tirar un BP (práctica de bateo por sus siglas en inglés) para estar ready al agarrar los turnos', lo hice y más tarde consiguió ese anhelado hit, una experiencia muy bonita, es la primera vez que estoy en el mismo equipo con un compañero que obtiene un logro como ese”.

Y precisamente por una hazaña como esa, Jesús Marcelo estima Alex Romero merecía una mención especial en el pasado Juego de Estrellas:

“No veía posible que no estuviera una persona como él, siento debieron invitarlo, de honrarlo, lo que consiguió no es nada fácil en esta Liga ni en cualquier otra, no sé por qué no lo hicieron, tendrían sus motivos. Alex es tremenda persona, un caballero, alguien que aporta mucho al clubhouse”.

Situación compleja en el nido de las Águilas:

En el ámbito actual de esta pelota, el cátcher con buen recorrido en Grandes Ligas es uno de los jugadores con más experiencia en postemporadas, terreno que ha pisado con Leones del Caracas, Navegantes del Magallanes y Caribes de Anzoátegui, periplo que incluye presencia en series finales y el título alcanzado con la tribu, es decir, conoce de primera línea lo que debe hacer un equipo para llegar lejos.

Zulia tuvo una muy buena primera mitad en este torneo pero cruzada la línea ecuatorial se desinfló al punto que, previo a la jornada de este martes, estaban fuera de la zona clasificatoria. 7mo lugar con marca negativa de 22-27, en sus recientes 10 compromisos, 2-8, a 1.5 juegos de Tigres de Aragua que ocupan la 5ta posición.

Al respecto Jesús Marcelo ofreció su análisis y detalló el manejo de la situación por parte de este grupo, donde hay sangre joven en cantidad, uno de los núcleos más talentosos del cónclave:

“Ha sido bastante difícil, hemos tenido muchas altas y bajas en el pitcheo, a veces se cae el abridor, otras el relevo, pero esto es pelota, también hay que darle crédito a los demás equipos, no es nada más el pitcheo de nosotros, a muchos elencos les ha fallado; seguimos trabajando, dando lo mejor de nosotros, ya nos quedan pocos juegos y trataremos de seguir dando lo mejor para tratar de obtener la clasificación”.

Aunque en el cielo de las Águilas hay nubes grises, la opción de llegar a enero es real porque previo a la jornada, los felinos de Maracay no lucían escapados:

“Acá tenemos muchísimos chamos con poca experiencia en la Liga pero con gran talento, han aprendido bastante, para nadie es secreto que tenemos tremendo equipo, un gran line up desde el primero hasta el noveno, esa ofensiva puede darle mucho mejor de lo que se ha hecho hasta ahora, todo está cerca, con una racha de tres o cuatro ganados nos metemos en los papeles y en esta semana nos enfrentamos a los Tigres”.

Hace casi un mes exacto, el cumanés dio una demostración de inusual de poder al despachar par de cuadrangulares en la sede del Cardenales de Lara, parque conocido por no ser tan amigable para este tipo de conexiones:

“(risas) todos los días, no hay ninguno en el que los muchachos no me monten esas bromas, incluso a veces en los propios BP como hace unos minutos, que chalequeaba con Basabe (Osleivis) porque siempre nos ponemos a ver quién da más jonrones ahí. En este equipo los muchachos son muy amigables, una familia, es difícil conseguir a un aguilucho que llegue molesto, de mal humor, es algo que aquí influye”.