¡Como tenía que ser! Johan Santana y Melvin Mora inmortales del beisbol venezolano (+Videos)

Una página especial para la pelota criolla se vivió este 17 de diciembre cuando en la sede del Salón de la Fama y Museo de Beisbol Venezolano, Johan Santana y Melvin Mora fueron entronizados en este sacrosanto recinto.

En un amplio y emotivo acto, los exbiguleaguers, que en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), siempre formaron parte de los Navegantes del Magallanes, mostraron su plena satisfacción, orgullo y sentimientos de gratitud tras ser investidos con este elevado reconocimiento donde ambos, recapitularon las vivencias, aciertos y desaciertos de cada sus carreras tanto en el país como en la pelota de Grandes Ligas.

Para el “Gocho” uno de los puntos de mayor referencia lo sintetizó en el significado que tuvo Andrés Reiner, el cazatalentos más prolífico que ha tenido el beisbol criollo y de quien recordó siempre creyó en las aptitudes del zurdo para destacar en la lomita;

Asimismo, Santana subrayó en la importancia de luchar por cada uno de nuestros sueños como principal motivación para emprender cada uno de nuestros anhelos, así como le ocurrió cuando decidió dedicar su vida al deporte de los bates, guantes y pelotas:

“Así son los sueños, cuando los tienes y te entregas por ellos muchas cosas se pueden en la vida, no solo en el beisbol; para mí nuestras carreras fueron eso. 'Un gochito' que salió de Tovar en el año 95 para llegar a Valencia, a la organización de los Astros de Houston con el sueño de ser jugador en el mejor beisbol del mundo”.

Desde que se dio a conocer con el equipo turco, el primer nativo que ganó el Premio Cy Young en las Mayores transmitió los valores positivos que formaron parte de su formación como persona, adquiridos en el seno familiar:

“En especial agradezco a ellos porque durante muchos años me han apoyado, mi esposa, hijos, padres, hermanos, sobrinos, todos porque alrededor del tiempo uno trata de dar un ejemplo; siéntanse orgullosos que lo estoy de ustedes (…) en los valores y principios están la grandeza de los hombres”, exclamó.

Esos ideales fueron la columna vertebral en la que Johan Alexander se apoyó para destacar en Grandes Ligas, estimando también el carácter cosmopolita de esta disciplina:

“El beisbol es un lenguaje universal, lo dije una vez y así lo mantengo porque el beisbol, el deporte en general une, nos hace pensar a todos como uno solo; para mí es un orgullo ser venezolano, cuando entraba en el terreno no pensaba solamente en Santana y en mi familia, pensaba en Venezuela, sabía la responsabilidad que tenía, traté de hacerlo lo mejor que pude”.

Melvin Mora, el pequeño que supo labrarse un exitoso camino

Para el otrora utility de Agua Negra la significación de Reiner también formó parte del agradecimiento para su verbo:

“Al menos en una oportunidad me dijo 'No me importa que tan pequeño seas, me gusta como saltas la cuerda, quiero que eso se lo enseñes a Bob Abreu porque esa habilidad da balance', por cosas así muchos de nosotros lo consideramos un padre, él se caló muchas malcriadeces de nosotros.

“Igualmente, cuando fui exaltado al Salón de la Fama de los Orioles de Baltimore me dijo 'el que menos pensaba que ibas a llegar a ese lugar eras tú, pero lo lograste, ahora sí puedo morir en paz', dos semanas después Andrés falleció, eso me marcó para siempre, él nos dio todo más allá de la pelota, nos dejó un legado y es lo que ahora tratamos de hacer nosotros.

A lo largo de la carrera de un deportista, muchas son las variables, favorables y adversas que se pueden presentar; distintos son las personas que de un modo u otro se convierten en punto de referencia, para Mora, que en su momento jugó fútbol profesional de segunda división, que practicó boxeo, uno de ellos fue Walter Rodríguez, el hombre que lo encarriló en definitiva por la senda del beisbol:

“Le doy gracias porque tuvo el coraje de decir 'mi muchacho no va en esas especialidades, va en beisbol', gracias a Dios por ese descubrimiento que hizo sobre mi persona”, expresó.